“Señor Inspector de Policía Urbano de acuerdo con la Ley 1801 de 2016 (...) y dentro de sus competencias inicie proceso de suspensión de obra , del proyecto Pricesmart (...), toda vez que éste se desarrolla contando con licencias que no están amparando todas las acciones que se están ejecutando, en especial obras que tienen que ver con el diseño vial, que hoy a la fecha no se encuentra debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación ”, quedó plasmado una carta de esa dependencia dirigida a la Inspección 14B de Policía Urbana de El Poblado el pasado 28 de diciembre.

“El proyecto comercial Pricesmart Poblado no tiene una correcta aprobación del diseño urbanístico, por lo tanto, lo que hoy se está construyendo no está totalmente amparado en autorizaciones o aprobación por las autoridades competentes ”, aseveró la subsecretaría.

En este último caso, el lío consiste en que, pese a que el DAP ya había dejado por escrito sus reparos al componente “topográfico y de diseño vial” entregado por los gestores del proyecto, la obra se habría seguido levantado pasando por alto ese problema.

Según la subsecretaría, pese a que en dicho estudio de movilidad ya se había exigido la construcción de un carril independiente para que los compradores del supermercado no aumentaran la presión sobre la Transversal Inferior, así como un sistema de vías de acceso que garantizara no agravar la congestión vehicular de la zona, los diseños presentados no habrían cumplido con esos requisitos.

“El punto donde se pretende colocar dicho acceso (vehicular) no es el punto más apropiado debido a los conflictos de impacto negativo en la circulación vehicular sobre la Transversal Inferior y donde no se le está dando la verdadera funcionalidad que debe cumplir la vía de servicio, la cual fue una exigencia para el proyecto a partir del primer momento en que presentó la revisión del Estudio de Movilidad”, criticó la subsecretaría.

“(...) el proyecto comercial no tiene una correcta aprobación del diseño urbanístico, por lo tanto, lo que hoy se está construyendo no está totalmente amparado en autorizaciones o aprobación por las autoridades competentes. Estas falencias en la parte de movilidad es una de las variables que más impacto genera en el área predominantemente residencial, donde se pretende instalar; y son parte de la incomodidad que están manifestando a través de quejas, los vecinos del proyecto”, resumió la entidad.

Además de este oficio, el pasado 5 de enero de 2023, esa misma subsecretaría envió otra carta a la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Jasbleidy Pirazán García, pidiéndole intervenir en el lío y solicitar la revocatoria de las licencias.