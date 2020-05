Medellín ya tiene su ruta de gobierno hasta 2023

No obstante, también hay ciertas entidades en las que no cambió la situación, como el Museo Casa de la Memoria, que pasará de los $17.600 millones que le fueron asignados entre 2016 y 2019, a $15.397 millones en el actual plan de gobierno.

El concejal Alfredo Ramos, quien anticipó su voto negativo desde su primera intervención, enumeró cinco razones por las cuales no respalda el Plan de Desarrollo. Según su análisis, el documento no cumple las promesas de gobierno, no tiene en cuenta la crisis de la covid-19, carece de rigurosidad técnica, omite temas esenciales de ciudad y siente que no hay transparencia en la contratación.

Daniel Duque manifestó que si bien reconoce cambios importantes en comparación con la versión inicial, considera que no es suficiente para las necesidades de Medellín y, en cuanto al ámbito de la Ecociudad, expresó que se requiere una agenda más ambiciosa.

“A este plan no es fácil hacerle control, pues no se conocen los proyectos al detalle, por esta razón, tendremos que revisar los planes de acción en sus cortes trimestrales”, anotó.

Por su parte, el concejal Daniel Carvalho, quien había votado negativo en el primer debate, cambió su decisión al evidenciar que se incluyeron cambios en temas culturales, de inclusión y ambientales, aunque reconoció que hay materias pendientes.

“Se podía mejorar y se mejoró gracias a la presión ciudadana y al Concejo de Medellín. Una presión propositiva”, dijo.