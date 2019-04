Comunidad en Donmatías acampa en una escuela para rechazar su demolición

Por su parte, Albeiro Gómez, líder del sector Riogrande, indicó que les molesta que la actual administración incumplió los acuerdos de la alcaldía pasada, con quienes se había acordado que si se demolía la escuela, solo sería cuando la nueva ya estuviera lista, y eso no está ocurriendo.

Una de las voces de la comunidad fue la de Laura Lopera, madre de un niño de nueve años que estudiaba en la escuela, que reveló que desde diciembre pasado evacuaron la institución sin darles mayor explicación y desde entonces la alcaldía no los ha querido escuchar.

Según el congresista Berrío, en las socializaciones de este proyecto expresó a la comunidad que la escuela sería respetada, no se demolería, y desconocían que las autoridades habían cambiado de parecer.

Este pulso no es nuevo, pues hace seis años la Alcaldía de Donmatías solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Gobernación trasladar el peaje conocido como “Pandequeso”, ubicada en el Alto de Matasanos, al sector del Puente Riogrande.

¿Qué responde la alcaldía?

Lo primero que explicó la alcaldesa de Donmatías, Marcela Peña, es que la decisión del traslado no se negocia, pues aliviará a la mayoría de los habitantes del municipio que en tan solo 50 kilómetros se encuentran tres peajes para llegar al casco urbano.

“Cuando se comenzó a discutir el traslado, la solicitud de la comunidad fue que se construyera un carril exclusivo sin pago para entrar a algunas zonas y que no se cambiara el sitio de la escuela. A lo primero la ANI se negó porque no hay precedentes y técnicamente no es viable, y con el tema de la escuela, aunque se pensó en dejarla donde estaba, la Gobernación terminó viéndolo inconveniente”, indicó.

La mandataria dijo que el reclamo de la gente hace parte de algo que se habló durante las conversaciones de aproximación, pero luego se dieron cuenta que por seguridad de los niños que recibirían clases en una zona muy propensa a accidentes con vehículos y prefirieron buscar otro sitio para construir un nuevo colegio.

Peña agregó que el Municipio dispuso de un lote a 800 metros de la actual ubicación de la institución, y la Gobernación se comprometió a asumir los costos de construcción de un edificio que contará con mejores condiciones de infraestructura, con una vía pavimentada hasta su entrada, senderos peatonales y un puente sobre la vía nacional para permitir el paso de la comunidad educativa.

Agregó que para los vehículos de habitantes o comerciantes de los sectores Riogrande y Bellavista hay tarifa diferencial, ante la imposibilidad del carril exento de cobro de peaje.

La alcaldesa dijo que aunque la comunidad interpuso una tutela por vulneración al derecho a la educación, en dos instancias la justicia falló a favor del Municipio, la Gobernación y la ANI, por lo cual la demolición es un hecho y se procederá a iniciar con el desalojo de las personas que acamparon allí.

“Hubo ocupación indebida del predio donde está la institución, entonces tuvimos que aplicar el Código de Policía y, con acompañamiento de la fuerza pública, vamos a recuperar el lote (...) Esta es una decisión tomada y una solicitud que viene desde hace seis años, estamos ultimando detalles y este jueves desalojaremos a quienes están acompañando allí”, manifestó Peña.

Y mientras tanto los niños...

La alcaldesa indicó que los alumnos que dejaron de recibir clases en el Centro Educativo Rural Riogrande, están recibiéndolas en otra institución del casco urbano de Donmatías.

No obstante, el líder del sector Riogrande, Albeiro Gómez, denunció que donde están estudiando los niños, en una sede universitaria, no hay lugar para hacer deporte y los regañan cuando quieren disfrutar de su recreo.

Asimismo, María Pérez, madre de uno de los menores de edad que estudian en la escuela, indicó que siente que su hijo, al igual que otros compañeros, pasó de un lugar donde podía tomar aire con tranquilidad a otro donde los tratan como en una prisión.

José Omar Castro, concejal de Donmatías, le pidió a las autoridades tener consideración con más de 120 niños que estudian en la institución, que incluso están durmiendo un hora y media menos para llegar al casco urbano a recibir clases.

“Por respeto, pedí a la comunidad salir de la escuela. Sabemos que algunos congresistas se reunirán con la ANI para buscar una salida a esta situación”, expresó.