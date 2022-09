De hecho, lo que Ruth Marina come es una dieta muy básica, si así puede llamarse. En las noches confiesa que suele tomarse una “agua panelita con un pan”. Aunque es beneficiaria de un subsidio de la Alcaldía por un valor de 70.000 pesos, dice que el dinero se queda corto para los gastos que tiene.

Según el informe de Medellín Cómo vamos, la ciudad abandonó a los adultos mayores sin atención integral y sin continuidad en la alimentación, lo que ha hecho que esta población no cuente con los niveles de seguridad alimentaria suficientes.

Aunque en su rutina diaria está ubicarse en un rincón de las escalas del lado norte de la estación, trata de organizarse: se arropa con un buzo sencillo, que se abre para lucir la camisa que lleva debajo. “A mí me gusta mantenerme organizadita”, reconoce a carcajadas, mientras vuelve a cerrar el cierre del buzo.

Ruth es una mujer delgada y pequeña, no mide más de 1,60, tiene poco cabello, unas cejas perfectamente delineadas que la gente da por tatuadas y por las que le han reprochado: “Jum, tan pobre y con cejas tatuadas”.

“Use mi nombre, pero no le ponga el apellido”, pide como si en algún momento me hubiera contado cuál es su apellido.

Como es el caso de Ruth, que no cuenta con una estabilidad alimentaria, no tiene certeza de si va a lograr conseguir lo mínimo para comer. Desde hace 15 años las situaciones de la vida la llevaron a pedir plata en la calle.

—¿Cuánto se hace aquí por día?, le pregunto.

—Por ahí 25.000 pesos a veces o 30.000, tengo que estar muy de buenas para hacerme eso, pero quedándome hasta tarde por aquí— responde Ruth mientras hace cuentas silenciosas.

En su día a día lo primero que debe conseguir son los pasajes. “Yo tengo que salir llueva o truene”, dice convencida. Sabe que si no lo hace, nadie le ayudará. En el barrio donde vive paga 25.000 pesos diarios por la pieza donde duerme y este valor incluye algo de alimentación.

Sentada en las escalas va desgranando recuerdos de su vida. Evoca que hace veinte años su único hijo, Jhony, fue asesinado por “error”, y que al momento de morir lo único que le dejó fue un nieto de unos cuantos meses, que ahora trata de ayudar a su abuela con los pocos medios que tiene.

En la calle ha sufrido humillaciones y malos tratos. “Yo tengo 70 años y me han humillado duro, mucha gente me dice vaya trabaje, usted está muy joven, vaya trabaje... es una humillación dura, ¿sí me entiende?, yo les respondo si creen que tener 70 años es estar muy joven”, relata.

Pero después de recordar brevemente estas amargas experiencias, concluye con cierto aire de revancha que hoy en día no llega nadie hasta la edad que ella tiene. Recuerda también que hace 15 años fue atropellada y le tuvieron que practicar una operación en la columna. “Mire para que vea que no es mentira”, afirma mientras se toca con los dedos las cicatrices de la operación en la espalda.

Al caer la noche, Ruth Marina suelta dos frases con resignación: “Si yo no salgo, a mí nadie me va a decir 'tenga para que pague el arriendo o para que coma. Nadie” .