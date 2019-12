“¡Zánganos!”, la respuesta de Luis Pérez a polémica por la bandera

Después de descubrir la placa de inauguración de la remodelación del teatro municipal Juan de Dios Aránzazo, el martes en el municipio de La Ceja, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez enrolló la bandera de Antioquia y la lanzó hacia atrás con su mano derecha.

El video del gesto se regó por redes sociales y las críticas empezaron a crecer por el trato con uno de los símbolos del departamento.

“Así, tirándola con desprecio, es como Luis Pérez le rinde homenaje a la bandera de Antioquia”, escribió @Marianiniecheve en Twitter. “¡Qué bandera, don Luis!, ¿qué pasó ahí gobernador?”, escribió el actor Santiago Alarcón.

Otro usuario, @RicardoMalagonS, opinó: “Yo no soy paisa pero hasta esto me ofendió. @Luis_Perez_G esa no es cualquier bandera, es la bandera de Antioquia, departamento que usted gobierna”.

El gesto lo repitió este miércoles durante la entrega de las instalaciones para el Sistema Operativo de Socorro SOS Cauca Medio, en Santa Fe de Antioquia, entidad que estará encargada de la formación, entrenamiento y reuniones de los agentes de todas las entidades responsables de la atención de los riesgos y eventos naturales acontecidos en la región del Occidente antioqueño.

Después de la polémica generada en redes, Pérez respondió al canal regional Teleantioquia que “mucha gente por ociosidad, por zánganos que a veces no están pensando en producir en el país, empiezan a generar polémicas”.

Añadió que el criticado gesto no es una ofensa, por el contrario, “todos los éxitos en el mundo se celebran tirando al aire el balón, los símbolos patrios. Siempre que inauguro una universidad, un centro día, una carretera, es un rito que tengo, con amor, con compromiso, siempre tiro la bandera al aire”.

Anotó que se trata de un “gesto de éxito, de hacerle un aporte a Antioquia. Es un rito bellísimo, ojalá todos los hicieran”, y dijo que como hay mucha gente “que no hace nada, no tiene nada para tirar para arriba”.

Luego en las cuentas institucionales de Twitter, la Gobernación y las dependencias departamentales publicaron trinos con ejecutorias del mandato acompañadas de la etiqueta #HonrarLaBandera.