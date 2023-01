El alcalde de Dabeiba —Leyton Urrego— recibió una llamada desesperada en la mañana del 31 de diciembre. Del otro lado del teléfono, dice, le comunicaron que el corregimiento San José de Urama, a 45 minutos del casco urbano, se había quedado sin un solo policía. “¿Va a haber una toma armada?”, le preguntaron. Pero él no sabía qué había pasado.

Al menos eso dice el alcalde, que no conocía el porqué de la retirada de los 17 agentes que custodiaban el corregimiento. Sí sabía, sin embargo, que la estación de Policía, inaugurada en 2017, tenía problemas en su infraestructura. Los policías prestaban el servicio en una casa que es propiedad del municipio, que tiene humedades y problemas en los techos. Al parecer, esa fue la causa de la salida de los uniformados.

Pero lo que tiene molesto al alcalde es que no se le avisara. “Me di cuenta porque la gente me llamó angustiada. Al menos hubieran avisado que se iban a ir y no hubieran huido en estampida, como lo hicieron”, se queja.