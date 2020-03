Cumplir fallo que ordena agua para vereda de Bello costaría $200.000 millones

El fallo también ordenó a la Gobernación y a Corantioquia realizar control y seguimiento del cumplimiento del fallo. “El Consejo concedió tres y seis meses para presentar soluciones definitivas. Contra este fallo no procede ningún recurso”, añadió Agudelo.

El vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, Santiago Ochoa Posada, respondió que ayer en la tarde la empresa recibió el fallo y está en fase de estudio. Anticipó que desde el fallo de primera instancia se adelantó la formulación de un proyecto que permitiera prestar el servicio en Granizal, dentro del cual fue prevista una planta de potabilización de 100 litros/segundo, la construcción de una tubería primaria de 7 kilómetros de longitud, 26 kilómetros de red de distribución y 29 kilómetros de redes de recolección de aguas residuales. “Previo a la intervención en el territorio, es necesaria la habilitación de Bello a la entrada de EPM. Hoy no estamos autorizados formalmente para prestar el servicio según el ordenamiento territorial”, afirmó. La inversión sería de $200.000 millones y aún no se sabe quién las asumiría. La Alcaldía de Bello no se pronunciará aún