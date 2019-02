Visto bueno para la primera carrera de la U. Digital

De los 12 proyectos de programas de la IU Digital presentados al MEN, siete son de pregrado y cinco de especialización, confirmó el secretario de Educación Néstor David Restrepo.

“Esperamos que con el concurso del Ministerio, que ha confiado en el proyecto, continuemos con el paso de matricular el registro calificado en el código del Sistema Nacional de Educación Superior (SNIES.) Confiamos en que al terminar este mes podamos estar arrancando matrículas, guardando la esperanza que podamos tener otros tres registros calificados ya aprobados, que nos daría un abanico de cuatro pregrados para nuestros primeros estudiantes”, subrayó el secretario Restrepo.

Para el diputado Luis Peláez, no obstante, falta mucho camino por recorrer antes que ver hecha realidad la IU Digital. Dijo que la resolución es apenas de aprobación de un programa y aún no se ha registrado en el SNIES, “lo que quiere decir que no se puede publicitar la oferta para la inscripción de estudiantes”.

“Este programa tiene solo cobertura de 45 estudiantes, y en el único semestre que de pronto podrán ofertar es muy poco comparado con los 100.000 estudiantes que proponía el gobernador Luis Pérez y el gasto de 40.000 millones de pesos (de presupuesto que se tiene)”, acotó.

Convencido que este será el año de la IU Digital, el secretario Restrepo anunció que esta semana se reunirá el consejo directivo, incluido el rector Darío Montoya, para definir si inicia clases con un solo programa o esperan a tener listo el paquete de aprobaciones.