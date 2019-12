Cuestionan examen para elegir personero y piden que se repita

Esta situación genera un ambiente que, de no corregirse, “afectaría la credibilidad de la Personería para el próximo cuatrienio”, dicen.

Esta situación los lleva a decir que “evidentemente, no existió lógica, razonabilidad ni proporcionalidad entre el grado de dificultad y el tiempo asignado para cada prueba”, argumentan.

El problema radica en que, según los denunciantes, a pesar de la diferencia en la cantidad de preguntas y la complejidad, que era mayor para las pruebas de conocimiento, se dio el mismo tiempo para ambas (de a dos horas) y 143 de los 144 participantes no alcanzaron a responder con juicio todas las 90 preguntas, mientras para las pruebas de competencias les sobró tiempo, “pues por su sencillo formato quedó excesivo, ya que no requería más de cuarenta minutos para ser respondido”.

“Como Concejo fuimos transparentes al seleccionar la UPB y confiamos en que la universidad también siga el principio de transparencia, porque nadie manipuló el proceso, no privilegiamos a ninguno de los aspirantes y nos mantuvimos al margen”, señala al indicar que las pruebas tampoco fueron diseñadas ni validadas por la corporación.

“Como no tenemos el conocimiento ni la experticia en el diseño de estas pruebas, para eso fue que contratamos una universidad certificada y de prestigio”, precisa. Señala que, además, la propuesta de la UPB fue la más económica y esa fue otra razón para escogerla.

La corporada advierte que desde el principio se pusieron tres reglas claras que todos aceptaron y ninguno hizo reparos: la primera era que el aspirante que llegara después de las 8:00 a.m. al aula a presentar el examen no podía entrar y el personero actual, Guillermo Durán Uribe, llegó a las 8:02 minutos y no pudo presentar los exámenes.

La regla dos era que para poder pasar el examen se tenían que alcanzar mínimo 80 puntos. Y la tercera, que si una sola persona ganaba el examen, el proceso debía continuar.

Tras los exámenes, en total se han presentado 28 reclamaciones. El paso siguiente es la ponderación de los antecedentes, experiencia laboral, formación académica y que los aspirantes que sigan no tengan ninguna inhabilidad para asumir el cargo de resultar elegidos.

El próximo miércoles 11 de diciembre se realizará la entrevista ante el Concejo y la Universidad, y el proceso quedará listo para que, en los primeros diez días de enero, el nuevo Concejo de la ciudad elija al representante del Ministerio Público para el periodo 2020-2023, que asumirá sus funciones a partir de marzo.

La UPB, consultada sobre el particular, responde que no se pronunciará por el momento porque el proceso no ha terminado.