En un video, el presidente de la Asociación de Taxistas Unidos de Medellín, Fredy Escudero, invitó desde el día anterior a sus colegas y compañeros a unirse a la manifestación.

“Vamos a salir a decir no más ilegalidad, no más vehículos particulares prestando servicio público, no más a la indiferencia de la Secretaría de Movilidad, no más a las secretarías de Movilidad a nivel nacional, no más. Medellín en pie de lucha”, expresó.

En otro video publicado en redes sociales se observa la concentración de taxis en Jumbo, algunos con ollas encima del techo, como símbolo de la situación que vive el gremio en la actualidad.

Esta movilización, de la que no se precisó su recorrido, puede afectar la movilidad en corredores como la calle San Juan y la avenida del Ferrocarril, para que los usuarios eviten circular en sus vehículos por estos sectores.