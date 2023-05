Protesta estudiantil en el Pedro Nel Gómez: les entregaron el colegio hace 8 meses y aún no lo abren La sede no se ha habilitado porque obras menores, como cerramiento y paisajismo, no están a punto.

En horas de la mañana estudiantes de todos los grados realizaron plantón para que se adelanten las obras que hacen falta en su colegio. Foto: Jaime Pérez.



Estado del anden y cercamiento de la institución educativa. Foto: Jaime Pérez

Aunque la obra fue entregada hace 8 meses aún no se ha dado la primera clase, faltan acomodaciones urbanísticas. Foto: Jaime Pérez.