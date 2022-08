Mientras les iban quitando sus teléfonos celulares, joyas, alhajas, billeteras y dinero en efectivo, los asaltantes intentaban calmarlos y les repetían que su objetivo no pasaba por quitarle la vida a nadie ni abusar sexualmente de las mujeres que estaban en el recorrido, que salió desde las primeras horas de la madrugada del parque principal de este municipio del Suroeste antioqueño.

“Nos decían que no nos iban a hacer nada sino que iban por las cosas de valor. Que estuviéramos tranquilos, que no eran violadores. Que necesitaban celulares y objetos de valor y ya”, relató una de las víctimas. Los delincuentes, según el afectado, se llevaron 55 teléfonos celulares, de los cuales 15 eran de alta gama, una cantidad no establecida de joyas y alhajas y el dinero en efectivo de los guías y caminantes.

“A uno de los guías se le llevaron $600.000, a otro $300.000, a otra persona $800.000. Fue bastante duro el tema”, expresó.

“Que pidan apoyo”

El alcalde de Fredonia Gustavo Guzmán Maldonado explicó que estas personas comenzaron haciendo un recorrido hacia el cerro Combia, posteriormente al Sagrado Corazón de Jesús y finalmente al Cerro Bravo. Cuando estaban descendiendo hacia Fredonia se presentó el asalto.

Luego de lo ocurrido, el mandatario criticó el accionar de la empresa encargada del recorrido, al no informarles a las autoridades. “Nos parece irresponsable que una empresa en su ruta turística la venda como tal y no tenga una comunicación con las autoridades administrativas ni de seguridad para mantener el orden público”, subrayó.