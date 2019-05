Gravity informal, riesgo a alta velocidad en las vías de Antioquia

“Yo era consciente de que a él le gustaba eso y me preocupaba. Iba y lo buscaba para traerlo a la casa, pero muchas veces se me perdía”, relata Jenny Monsalve , la mamá del adolescente que tuvo que dejar su empleo y buscar apoyo en la casa de sus padres para sobrellevar la situación de su hijo.

“Un grupo de practicantes de gravity me pidió que cerrara alguna vía por dos horas. Yo les dije que para mí eso no era ningún deporte, sería una irresponsabilidad hacer eso. No queremos que se haga esa actividad”, dijo Ospina.

No obstante, “otros dicen que el casco y la protección los frena, que entre más libres, mejor, para bajar más duro. Por mucho que se les diga no hacen caso”, reconoce Isaza.

“Si uno practica un deporte, lo principal es el autocuidado y si no se tienen las protecciones adecuadas, ni la bicicleta cumple con las características, no se está haciendo el deporte”, explica.

Aunque el fenómeno ha adquirido mayor connotación negativa por las pérdidas humanas que ha dejado, lo cierto es que durante años, en Antioquia, se organizaron competencias formales de gravity.

Así lo afirmó Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, al recordar que las competencias de gravity empezaron cuando él era director del Clásico El Colombiano.

“Hubo tres versiones de carreras de gravity fabulosas, pero ellos no se organizaron, entonces lo suspendimos. Nadie se quería hacer responsable y justo un muchacho murió mientras entrenaba para una carrera”, precisó.

De acuerdo al directivo, en la Federación nunca han pensado asumir responsabilidades con esa práctica por tres factores: no hay líderes visibles, no está constituido por clubes y no están afiliados a ligas. “Como Federación no tenemos referencia alguna de quién o quiénes son los que manejan el gravity en el país”, especificó González.

Por su parte, desde el grupo Gravity Bike Poblado aseguran que desde el 2013 están buscando un espacio para que se regule el deporte, pero sin efecto. “Si nos colaboraran cerrando una vía como la del Pueblito Paisa o el cerro El Volador, durante dos horas un domingo, los muchachos se animarían a practicarlo de forma responsable”, propuso Isaza, pensando tal vez en que accidentes como el de Samuel y Enmanuel no tengan que ocurrir .