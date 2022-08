Para la construcción de las etapas 5 a 8 de Hidroituango quedaron siete empresas postuladas, de las 10 que habían comprado los pliegos. El descarte de las otras tres se debió a que estas no cumplieron con una visita obligatoria al proyecto para conocer los requerimientos.

Sin embargo, esto no impide que el proceso se lleve adelante aunque todavía haya plazo para la presentación de propuestas hasta el 14 de octubre. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, afirmó que “va a haber pluralidad de oferentes. Vamos a traer al mejor en las mejores condiciones”.

Además, expresó desconocer las razones por las que los tres proponentes interesados se bajaron del bus del proyecto, aunque podría encontrarse dentro de las tres posibilidades manejadas por la compañía. “Puede que no cumplan con indicadores financieros, les falte experiencia o no llegaron por razones logística”, dijo Carrillo, quien no indicó cuáles fueron los oferentes que no decidieron continuar con el proceso.