Prevención, clave contra quemaduras por líquidos

Fernando Montes Zuluaga, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín, coincide en que los quemados por líquidos calientes merecen más atención y obligan a no bajar la guardia durante todo el año.

“Pareciera un problema que no se visibiliza, pero es muy complejo. ¿Cómo prevenirlo? Con acciones sencillas como ubicar la olla con el mango hacia adentro y no hacia afuera, no cocinar con tragos y más ahora que se incrementa el plan de hacer natilla y buñuelos o no dejar que los niños se acerquen a la cocina”, indica el médico, quien totaliza que en la ciudad pueden llegar al año hasta 10.000 reportes de quemados que van desde temas ambulatorios por exceso de sol como problemas más complejos que requieren hospitalización durante varias semanas.