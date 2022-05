El empresario de artistas Fernán Martínez también criticó la intención del alcalde de participar de una forma más protagónica en el concierto de Maluma. En su cuenta de Twitter, Martínez escribió: “Pinturita se quería subir a la tarima a tomarse fotos con Maluma y Madona, pero el personal de producción y seguridad no se lo permitieron”. También hubo quien denunciara en redes sociales que desde la Alcaldía se les había exigido a los organizadores del concierto la entrega de boletas so pena de no permitir el concierto y se llegó a decir que finalmente les habían dado 300.