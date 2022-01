Reducción de contagios covid en Antioquia podría ser un espejismo

Leopoldo Giraldo, gerente de vacunación de Antioquia, explicó que la baja en el registro de casos se debe a la menor cantidad de pruebas realizadas. Por eso dijo que no hay por qué relajarse ni cantar victoria: “Ya no se le hace prueba a todo el mundo. Eso da la sensación de que hay menos casos, pero en realidad no tenemos esa certeza”.

Recomendaciones

Aclarado el panorama, Giraldo hizo una serie de recomendaciones a los habitantes de Antioquia. La primera es que, si se tiene síntomas, tiene que quedarse en la casa. Ahí lo recomendable es llamar a la EPS para que esta se entere de la situación. Será esa entidad la que haga el acompañamiento y, de ser necesario, le envíe la prueba de covid-19. Esto dependerá de la edad de las personas, de sus patologías de base y del riesgo en que estén frente a la enfermedad.