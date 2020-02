“Siempre me he negado al ingreso del Esmad”: rector U. de A.

Un día después de que el Esmad entrara a la Universidad de Antioquia para reprimir a supuestos manifestantes que usaban explosivos, el principal centro educativo de Antioquia sigue con las puertas de su campus principal cerradas.

Desde el Paraninfo, ubicado en el Centro de la ciudad, el rector Jhon Jairo Arboleda se refirió a lo sucedido y señaló que nadie le informó de la orden de ingreso. Al preguntarle cuál habría sido su posición, si el alcalde lo hubiera consultado, dijo:

“Mi respuesta siempre ha sido negativa a dejar entrar el Esmad, porque sabemos que no es una medida efectiva, y genera este tipo de situaciones que se vivieron. Pero no puedo responder por un caso hipotético, porque el alcalde no nos consultó a nosotros sobre ese ingreso”. Agregó que solo se enteró de la entrada de los agentes antimotines a las 4:26 p.m., mientras estaba en una reunión en el Ministerio de Educación en Bogotá.

Arboleda contó que a las 10:00 p.m. del jueves pudo recorrer el campus y encontró que las condiciones no estaban dadas para abrir las puertas este viernes. “Estamos recolectando las cosas que quedaron, artefactos que no explotaron y representan algún riesgo y gases lacrimógenos que se reactivan con la humedad. Cuando la sede esté en condiciones la vamos a volver a abrir”, declaró, sin dar una fecha exacta.

¿Protocolo sí o no?

El rector enfatizó en que nadie le consultó y que ni él ni nadie de la universidad dieron visto bueno al ingreso de la Fuerza Pública. Y explicó que no cree que se esté cuestionando la autonomía universitaria.

“Para nosotros no hay una discusión de asuntos de autonomía universitaria. Entendemos perfectamente que la universidad no es un extraterritorio, ni una república independiente (...) Hay que dialogar, entendernos para lograr unas condiciones mejores para entendernos y no enfrentarnos con violencia, ni con capuchas, ni explosivos.

Su propuesta entonces es que las medidas que se tomen para controlar las protestas tengan tres preceptos fundamentales:

1. Debate para indagar si es necesaria la medida.

2. Proporcionalidad de la fuerza para contrarrestar solo lo que se debe controlar.

3. Razonabilidad para verificar si las medidas tomadas evitan, corrigen o previenen.

“Siempre buscamos proteger a más de 28.000 personas que conforman la comunidad universitaria, la mayoría no tiene nada que ver con una minoría que no nos representa y desdice de la misión de la universidad”, apuntó.

Arboleda dijo que por ahora no se han sentado con el alcalde a discutir el protocolo de intervención y por eso reiteró la invitación al mandatario y a sus pares de otros centros educativos. “Sentémonos, no solo la universidad, sino entidades como sindicatos, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Hasta ahora no nos han llamado, aunque seguimos abiertos para sentarnos a discutir sobre el tema”, remató.