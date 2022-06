Por lo pronto, Molina indicó que sale a “construir un proyecto electoral por firmas” para sumar apoyo de otras fuerzas sociales, cívicas, políticas y gremiales que le permitan construir una candidatura sólida: “Creo que recuperar a Medellín de la peor crisis institucional en la que la tiene sumida Daniel Quintero requiere un liderazgo que está por encima de un partido político. No tengo problemas con el partido ni con el expresidente Álvaro Uribe, solo tengo agradecimiento con él, pero por el momento la ciudad requiere un proyecto colectivo que permita una unión para salvarla”, manifestó.

Hoy no es una certeza que los dos, radicalmente opuestos en sus principios políticos, puedan enfrentarse en la contienda electoral regional del próximo año, porque aunque Molina ya confirmó que se lanzará a la Alcaldía de Medellín, Corredor dejó la opción abierta y aún no ha tomado una decisión.

Las peleas internas han ido más allá: no han logrado ponerse de acuerdo en la forma de hacer oposición a Daniel Quintero y ello también ha generado acaloradas discusiones y divisiones en el equipo.

La renuncia de ambos corporados podría modificar en cierto sentido la forma como se ha movido la bancada del Centro Democrático en el Concejo, hoy afectada por un proceso disciplinario interno que no se ha solucionado en contra de Nataly Vélez, Lina García y Paulina Aguinaga (también estaba incluido Corredor) porque no apoyaron la elección de Molina como presidente de la mesa directiva de la corporación para este 2022.

En el lado contrario, Corredor sí tiene diferencias frontales con el partido y con Uribe. “Renuncio a la curul de concejal dado que es el precio que me piden desde el uribismo para nunca tener que ver nada con ellos. No quiero tener nada que ver con el CD”, manifestó Corredor, quien añadió que saldrá a las calles a preguntarle a la gente desde cuál escenario quieren que él los represente, “sin amarres”.

La senadora Paola Holguín manifestó que respeta, pero no comparte la decisión de Molina, quien ha hecho parte de su equipo político, Los Paolos, una corriente del uribismo con gran fuerza en Antioquia.

Orrego aún no ha hablado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo para asumir una de las curules y es probable que antes de tomar una decisión lo converse con el representante Óscar Darío Pérez, quien fue reelegido para la Cámara de Representantes en marzo pasado, con 45.148 votos y quien siempre ha trabajado en llave con Orrego.

La otra curul será ocupada por el empresario Carlos Andrés Ríos, la décima votación más alta del partido en 2019 al Concejo, con 5.266 apoyos. Fue viceministro del Grupo Social y Empresarial de Defensa en el actual gobierno nacional durante un año y medio, y expresó que llegará a hacer una oposición contundente a la Alcaldía.

Dijo que su gestión se enfocará en el sector empresarial y de seguridad. “Voy a empezar a poner los temas de agenda de ciudad que verdaderamente se han abandonado por una pelea vanidosa y soberbia de este señor (el alcalde Quintero)”, sostuvo el próximo concejal, quien agregó que también defenderá al empresariado, que ha sido el motor de la ciudad y “muy atacado” por el mandatario.

Algunas fuentes consultadas contaron que ven en Orrego y Ríos un aire positivo para la bancada, desde el punto de vista de “consolidar una oposición seria” a la actual administración. Además, se dice que respetan los principios del CD.