Hasta el momento, los tres exfuncionarios se han dedicado a recorrer las calles, hacer eventos en tarima y a poner en marcha las relaciones que lograron en los barrios cuando eran secretarios para impulsar la campaña de Petro. Una de sus estrategias ha sido atacar en redes sociales a otros candidatos presidenciales como Federico Gutiérrez y a militantes del Centro Democrático.

Por esos días también se conoció que Diana Osorio, esposa del mandatario local, se sumó a la campaña, pues aunque ha estado al frente de proyectos de la Alcaldía en los que se han manejado recursos públicos, ella no está imposibilitada para participar en política, lo que no la ha dejado por fuera de múltiples críticas, quienes no ven ético su actuar. Osorio se ha paseado por la ciudad con los secretarios mencionados, así como con Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro y a quien le han abierto múltiples espacios en el canal público Telemedellín.

Ahora, con las nuevas renuncias se sigue en la línea de poner gente de Quintero al servicio de este proyecto políticos. De hecho, Juliana Colorado también forma parte de las personas más cercanas al alcalde: son amigos desde hace varios años y ella lo acompañó en su candidatura a la Alcaldía de Medellín.

Por su parte, Carlos Mario Mejía es la muestra de que un grupo de liberales antioqueños están de lado de Petro, aun divididos internamente con quienes se fueron con Federico Gutiérrez. Conocido como “el flaco Mejía”, este exfuncionario venía desempeñándose en Movilidad, tras haber estado como gerente en Terminales Medellín. De Eleonora Betancur, por otra parte, se dice que ya era cercana a Petro.