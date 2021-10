“Un cambio de contratista no afectaría crédito con el BID”: EPM a Superfinanciera

EPM le salió al paso a la polémica que ha suscitado una posible retirada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del proyecto Hidroituango en caso de cambio de contratistas o retrasos en el cronograma. También respondió a las inquietudes que la Superintendencia Financiera de Colombia elevó a la gerencia de la empresa este viernes.

Mediante comunicado de prensa, EPM dejó claro, en primer momento, que no ha recibido ninguna notificación por parte del BID, respecto a que dicha entidad haya tomado una decisión contraria a mantener su permanencia en la financiación del proyecto Hidroeléctrico Ituango.

“El contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”. La entidad agregó que la continuidad del proyecto es un objetivo común del BID y EPM, por lo que se estima que las acciones que así lo garanticen no resultarán en efectos contractuales negativos para el contrato de crédito.

En cuanto a las consultas elevadas por la Superfinanciera, que este fin de semana se coincidieron con algunas de las preocupaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos en el caso de un cambio de contratista, la entidad respondió punto por punto.