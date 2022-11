Según el congresista conservador, el acuerdo incluye que el peaje de Niquía no volverá a ser instalado y que “ se trasladará el peaje Trapiche y Cabildo para evitar el cobro a los habitantes de Girardota y Barbosa”.

La lucha de muchos años que ha librado Barbosa por no pagar más peajes para entrar y salir del territorio, aunque podría estar dando sus frutos, aún dista de ser una realidad a pesar de los anuncios optimistas del senador Carlos Andrés Trujillo en el sentido de que se logró un acuerdo con el Gobierno Nacional para el retiro de las casetas.

Sin embargo, la decisión parece no estar en firme. Desde la Alcaldía de Barbosa no ha habido pronunciamientos por parte del mandatario, Édgar Augusto Gallego Arias. Aunque EL COLOMBIANO se comunicó con la oficina de prensa de la alcaldía, allí manifestaron que el retiro de los peajes es solo una posibilidad pero aún no está en firme.