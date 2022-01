Niegan tutela a quienes dijeron haber sido suplantados en revocatoria de Quintero

“Cuando no se prueba la vulneración del derecho fundamental alegado, en este caso aportando las constancias sobre la falsedad que se alega, resulta totalmente improcedente el mecanismo de amparo constitucional, ya que mientras no se establezca real y objetivamente la conducta punible que se atribuye sobre las firmas avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el trámite de revocatoria del alcalde, la acción de tutela es improcedente”, se lee en el documento.

La tesis de la Registraduría

En apartes de la negación de la tutela, se lee que esta fue admitida el día 31 de diciembre de 2021 y que posteriormente se dio traslado a la Registraduría para que respondiera ante el despacho las acusaciones de los demandantes.

La entidad indicó que, más allá de una tutela, para la protección de los derechos presuntamente vulnerados de los demandantes hay otros mecanismos autorizados por el ordenamiento jurídico que velan por salvaguardar a los ciudadanos que han sido engañados por falsificación de su firma o suplantación, como es la denuncia formal ante entidad pertinente.

La Registraduría también alegó que las conclusiones de las investigaciones por las demandas de suplantación no son de su competencia, pues no puede decidir si se presentó hecho punible. Por tal motivo la Registraduría justificó no poder invalidar los apoyos supuestamente suplantados —como lo solicitaban los demandantes— hasta tanto no haya una orden judicial que así lo decrete.

Los argumentos de la Registraduría fueron acogidos por el Juzgado Quinto y por ello se falló como improcedente la tutela.