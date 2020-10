Durante los seis meses que vivió como inquilina en un apartamento en El Poblado, Mariana Pérez perdió la cuenta de las noches en las que no pudo dormir. “Como a la semana de haber llegado al apartamento me despertaban ruidos como de construcción, pero no había obras vecinas. El portero me dijo que eran los topos”, contó.

Topos fue el término que acuñaron algunos vecinos para identificar los grupos de hombres que cada noche entraban al edificio Continental Towers, vecino de su copropiedad, y pasaban...