Dos robos a universidades públicas de Envigado siguen sin respuestas, ¿en qué va la investigación?

Transcurrido un mes desde que, a través de una operación de ciberdelincuencia, robaran $657 millones al Tecnológico de Artes Débora Arango, de Envigado, no hay todavía resultados tangibles hacia la recuperación del dinero y el establecimiento de responsabilidades. Los antecedentes no dan para ser muy optimistas, pues en un hurto similar ocurrido hace más de tres años en otra entidad de educación superior del mismo municipio, y por una cantidad mayor ($4.300 millones), tampoco existen respuestas. El rector de la Débora Arango, Juan Carlos Mejía, le confirmó a EL COLOMBIANO que, después de efectuar los respectivos derechos de petición, hasta ahora los bancos de donde fue sacada la plata no han contestado si lograron retener el dinero antes de que los beneficiarios del traslado de fondos la retiraran, o si responderán por el monto esquilmado. Esta sería una respuesta que esperan obtener máximo a finales de este mes. Lea más: En video | Hombre fue víctima de un millonario robo en la Loma del Indio, en Medellín Además, el trámite penal tropezó con el receso escolar que tuvieron los funcionarios de la Fiscalía en la primera semana de octubre, aunque ya el tema cuenta con la respectiva noticia criminal (spoa) en la plataforma de la Rama Judicial.

¿Cómo sucedió?

La historia de este desfalco comenzó hacia las 8:30 a.m. del 15 de septiembre pasado, cuando la tesorera de la IU Débora Arango realizaba las transferencias desde dos cuentas bancarias para el pago de la nómina de los 58 empleados de planta y cerca de 200 contratistas que tiene la entidad educativa. El problema se habría presentado cuando hizo la transferencia del sueldo de diez personas y las cantidades no se fueron a sus cuentas sino a dos abonados bancarios en el noroccidente del país. No obstante, según el rector, solo fue informado hacia las 8:15 p.m., es decir, casi doce horas después, e inmediatamente activó los procesos de control interno con el fin de verificar si no había otros recursos afectados. “La Fiscalía es la que debe investigar para definir si la tesorera y el vicerrector administrativo y financiero tienen alguna situación frente al tema, porque ellos tienen directamente bajo su responsabilidad esas obligaciones. La tesorera prepara el archivo plano, y el vicerrector administrativo y financiero hace la revisión y posteriormente ordena el pago”, explicó Mejía. Será objeto de la investigación determinar si hay algún hilo conductor entre las personas naturales titulares de las cuentas de destino del dinero y funcionarios de la Débora. Otra acción de emergencia fue aislar y guardar bajo cadena de custodia los equipos de cómputo del vicerrector y la tesorera, que eran las personas facultadas para autorizar desembolsos bancarios virtuales, con el fin de resguardarlos para la investigación; en su lugar, habilitaron otros ordenadores, con el objetivo de no paralizar los pagos de proveedores y del personal. “Por recomendación de los bancos, implementamos una IP única y exclusivamente para tesorería y vicerrectorías, sin acceso a correos internos”, explicó el rector Mejía. Otra medida que se está analizando es la suscripción de pólizas que cubran contra delitos informáticos, pues las actuales no lo hacen. A la vez, las directivas estudian cuál será su estrategia de defensa en caso de que, como ya ocurrió en julio de 2023 con la Institución Educativa de Envigado, sea adversa la respuesta de las entidades financieras a la petición de que respondan por el monto embolatado. Lo ocurrido puso a las directivas a dar explicaciones ante el Concejo de Envigado, pues se trata de un establecimiento descentralizado de ese municipio; de hecho, el alcalde, Raúl Cardona, preside su consejo directivo. Además los obligó a desvirtuar los rumores que pulularon acerca de la supuesta renuncia de Mejía a causa del escándalo desatado.

La institución emitió un comunicado en el que aclaró que no hay ninguna dimisión motivada por lo ocurrido sino que todo coincidió con la terminación del periodo del rector, quien completa 16 años el frente de la Débora, tras ser avalado en cuatro designaciones. “Fue una decisión personal no postularme a otro periodo. El Consejo Directivo escogió a la vicerrectora académica, Paola Gómez, quien asumirá a partir del 20 de enero de 2027”, aclaró Mejía. Por su parte, el BBVA, uno de los bancos donde estaban las cuentas afectadas, le dijo a este medio que lamenta la situación que le ocurrió al Tecnológico de Artes Débora Arango y afirmó que dentro de sus medios disponibles confirmaron que la vulneración no se produjo, como aducen las directivas de la institución de educación superior, en los sistemas de la entidad financiera. “Las operaciones cuestionadas se realizaron utilizando las credenciales y los mecanismos de autenticación habilitados por el cliente, y cada una fue notificada en tiempo real”, añadieron. Aparte de acudir a la instancia penal, la Débora Arango está solicitando que la Contraloría de Envigado entre a actuar como policía judicial y designe a un grupo de auditores para que haga las pesquisas pertinentes.

Antecedente nefasto

Del BBVA también era la cuenta de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), de la cual, hace tres años y medio, se esfumó el equivalente a más de $4.300 millones en un caso que sigue siendo un misterio. Si bien los voceros de la entidad lo calificaron en su momento como un delito informático, como el de la Débora, fuentes del BBVA indicaron que se trata de dos hechos de distinta naturaleza y se negaron a dar más detalles porque “este asunto es materia de investigación por parte de la autoridad penal y la jurisdicción administrativa”. Lo cierto es que el escándalo precipitó a la jubilación de la rectora, que ya estaba en edad, y a la terminación de la relación contractual con la tesorera. Entérese: ‘123456’, ‘admin’ y ‘password’: esta es la lista de contraseñas más comunes y fáciles de hackear en Colombia en 2025 Por el caso de la IUE cursan cinco procesos, según detalló su secretaria general, Leidy Katherine Álvarez. Uno es de carácter disciplinario, en la Procuraduría, que en 2025 le dictó pliego de cargos a la rectora de ese tiempo, Blanca Echeverri, y a la tesorera, Sandra Edith Tobón; otro de tipo administrativo sancionatorio, contra ellas mismas, es con el Ministerio de Educación. Hay también desde ese 2023 un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Envigado, que está en etapa de indagación, contra persona indeterminada, y una demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el BBVA para buscar el pago del dinero. Así mismo, en la Fiscalía instauraron denuncia por presunta estafa y peculado culposo, siendo la IUE víctima. “Van en etapa de investigación e inspección, y se han dictado visitas de policía judicial”, precisó Álvarez. De forma paralela, avanza la reclamación de los seguros pero tampoco hay luz verde porque esto dependería de que haya un fallo condenatorio en Fiscalía y entes de control. Vale la pena recordar que este episodio más antiguo se remonta a marzo de 2023. El relato de la tesorera, en su momento, indicaba que el 22 de marzo recibió un mensaje, supuestamente desde el correo institucional de la rectora. En este le habría dicho que transfiriera una plata a una firma china que hacía parte de un convenio con la universidad y le advertía que del tema no se debía hablar con nadie, que los siguientes mensajes se debían enviar desde correos personales, entre ellos el de la señora Echeverri. Luego, le habrían enviado a la señora Tobón la factura para un primer pago, que a la vez fue remitida al banco donde tenían sus fondos. No habrían advertido que se trataba de un presunto delincuente, según Echeverri, quien apuntó que no supo por qué su subalterna hizo caso y remitió la plata. Del ilícito se habrían dado cuenta cuatro días después, cuando la supuesta entidad internacional con la que era la transacción pidió un segundo desembolso, pero como no había dinero en las cuentas del BBVA hicieron el trámite con dos cooperativas donde también contaban con recursos y una de ellas alertó a la universidad. El hecho es que los más de $4.300 millones terminaron en Hong Kong y ha sido difícil hacerle trazabilidad a su destino final. En ninguno de los dos casos expuestos existen condiciones objetivas para que la verdad se conozca pronto. Bloque de preguntas y respuestas: