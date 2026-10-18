Polémica en Rionegro por viaje de concejales y funcionarios a China

Toda una polémica política se ha armado en Rionegro por el viaje que sus 17 concejales hicieron a China acompañados de algunos funcionarios del municipio.
El periplo ha generado varias suspicacias entre los detractores de algunos de estos políticos, toda vez que apenas se han conocido detalles del viaje que habría ocurrido a inicios de septiembre y del que no ha quedado claridad de quién pagó por ir al otro lado del mundo.
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Según dio a conocer el portal de noticias políticas KienyKe –del Oriente antioqueño– el viaje comenzó el 6 de septiembre y culminó el 21 de ese mismo mes. Durante su permanencia en territorio chino, los políticos habrían estado en tres ciudades. Pero hasta ahí ha llegado la información del caso, lo que ha generado más dudas que certezas sobre el viaje.