Los paisas que llegaron a recuperar a la Ungrd tras escándalos de corrupción

Hasta filósofos y artistas, contratados en el gobierno de Gustavo Petro, encontró la actual administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) realizando labores misionales. Ahora, con geólogos, ingenieros y demás expertos provenientes de los máximos organismos de emergencias de rescate de Antioquia y Medellín, buscan revertir la estela oscura y nefasta de la entidad. La Ungrd, que tiene el deber de prevenir tragedias y salvar vidas, paradójicamente se había convertido en fortín de politiquería y símbolo de corrupción. Incluso, el exalcalde Daniel Quintero, señalado por la Fiscalía de actos de corrupción en Medellín, tuvo cargos en ella, según denunció su anterior director, Carlos Carrillo. El manejo de millonarios recursos es...