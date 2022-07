A través de un comunicado de prensa, la FLA señaló que en la resolución del SIC la empresa no quedó salpicada por el caso. “En la Resolución, la SIC concluye también que la FLA no promovió ningún acuerdo formal ni tácito para la coordinación de tales prácticas restrictivas, por lo que no se encuentra vinculada a la investigación”, expresó la FLA.

Aunque en su comunicado la FLA agregó que su meta de expandirse en el mercado continúa en firme, la entidad no se refirió de forma concreta si analizaba algún cambio en la forma la comercialización de sus productos.

Según añadió la Superintendencia en su resolución, las tres empresas implicadas se verán obligadas a terminar “de manera inmediata” el contrato firmado con la FLA. Aunque la decisión también las obliga a suspender “todas las actividades” desarrolladas a través de esa vinculación, los distribuidores aún tendrían margen para firmar nuevos contratos, siempre y cuando no atenten contra la libre competencia.

Frente al impago de los $17.625 millones en multas, tanto las empresas como las personas implicadas podrían verse inmersas en un procedimiento de cobro activo, en el que incluso sus cuentas podrían ser embargadas.

Para conocer su versión sobre el tema y si estudiaban controvertir la sanción, EL COLOMBIANO se puso en contacto con Dispresco e Interlicores, pero hasta el cierre de esta edición ambas empresas se abstuvieron de pronunciarse. Así mismo, este diario se comunicó al teléfono fijo de Alianza Mayorista (Alima), pero nunca obtuvo respuesta.

De acuerdo con los tiempos que maneja la entidad, tanto las empresas como las personas naturales involucradas, tendrán un plazo de diez días para presentar un recurso de reposición. Superada esta instancia, y en caso de que la SIC mantenga en firme su decisión, los implicados aún podrían controvertir la medida ante el Consejo de Estado, por tratarse de un procedimiento administrativo