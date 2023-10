El pasado 14 de septiembre, EPM le respondió las observaciones presentadas al informe de análisis y conclusiones por la italiana Todini Costruzioni. Según determinó EPM en su momento, Todini no cumplió con una garantía de seriedad, mientras que la china Gezhouba se rajó también en ese punto y en su componente de aseguramiento, por eso el Consorcio CYS pasó como el único elegible en el proceso.

Todini controvirtió el motivo de EPM y afirmó en su reclamación que radicó una carta que respalda la garantía por el banco extranjero Deutsche Bank. “Equivale a una operación de fronting como se conoce en seguros, respondiendo cuando sea necesario el banco local BBVA de Colombia”, se lee.

EPM respondió que, si bien se presentó la garantía bancaria emitida por un banco extranjero, esta no cumplía con la confirmación de un establecimiento bancario en Colombia, tal como se establecía en los requisitos. El oferente también manifestó no estar de acuerdo con la eliminación de su oferta por parte de EPM, porque dentro de su compañía no tenía ninguna persona sancionada en un listado que publica el Banco Mundial y el BID, hecho que configuraba una causal de eliminación.

Manifestó que la persona sobre la cual versa el cuestionamiento no tiene una sentencia ejecutoriada por ninguna autoridad internacional.

EPM respondió que tras consultar directamente al Banco Mundial frente a la inclusión del oferente en la citada lista, certificó que estaba inscrito en la misma como consecuencia de un acuerdo de exclusión cruzada con el Banco Asiático de Desarrollo.

En todo caso, aunque EPM aún está en la etapa de evaluación final para saber si adjudica o declara nuevamente desierta esta licitación, todo parece indicar que, pese a las alertas que se emitieron desde el año pasado, serán las firmas más cuestionadas las que asumirán las obras finales de la hidroeléctrica.