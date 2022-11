Quintero dijo que irá a Hidroituango con el gerente de EPM para acompañar a los ingenieros del proyecto en la toma de decisiones y espera que la presa opere antes de que se venza el plazo. De todos modos, dijo, si no se logra la meta y llega a anunciarse que EPM deberá pagar la multa de los 3 billones de pesos, interpondrá otros recursos jurídicos para evitar que esto suceda, ya que hubo bloqueos al proyecto, sumado a las afectaciones que generó la pandemia del covid-19.

El gobernador, Aníbal Gaviria, también le ha pedido a la Creg no aplicar la multa a EPM en caso de que el proyecto no pueda encenderse antes de la fecha límite. Hasta el momento la Creg no ha dado una respuesta clara sobre si dará o no más plazos.