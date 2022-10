A esta hora, el equipo de EPM y la empresa contratista se encuentran en la fase final de las actividades programadas y se espera que entre las 8 y 9 p.m. hayan finalizado . Este retraso en el cronograma desplazará los horarios proyectados para el restablecimiento del servicio de acueducto en cada una de las zonas impactadas con la interrupción en La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado y Medellín. Sin embargo, es importante aclarar que este tiempo no es definitivo, pues hasta no tener reporte de finalización de los trabajos en el embalse de La Fe, la empresa no podrá asegurar estos horarios.

Circuito Los Parras - Interrupción de acueducto a partir de las 7 p.m. del domingo 2 de octubre (aún no se tiene hora prevista para el restablecimiento)

28.279 clientes

Barrios: El Diamante No. 2, Zúñiga, El Castillo, Los Balsos No. 2, Alejandría, Las Lomas No. 1, El Poblado, La Florida (Medellín), Lalinde, Las Lomas No. 2, El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos (Medellín), La Asomadera No. 2, Castropol, San Lucas, San Diego, La Asomadera No. 1, Barrio Colombia y Villa Carlota.

Circuito Ayurá – Interrupción de acueducto a partir de las 8 p.m. del domingo 2 de octubre (aún no se tiene hora prevista para el restablecimiento)

16.989 clientes

Barrios: La Pradera (Envigado), Uribe Ángel, El Esmeraldal, La Sebastiana, La Inmaculada,

Loma de Las Brujas, El Chingui, Loma del Atravesado, Zúñiga, San Lucas, Las Orquídeas y

Alto de Misael.

“La empresa ofrece excusas a los clientes y usuarios por los retrasos en el restablecimiento del servicio de acueducto y las nuevas interrupciones que son necesarias. La entrega de agua a través de carrotanques cubrirá estas nuevas zonas impactadas por la interrupción y realizará recorrido por todos los sectores hasta que se restablezca el servicio de acueducto”, resalta un comunicado de EPM.