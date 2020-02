Hace 53 días Luz Leidy desapareció y no hay rastro de ella

Luz Leidy Vanegas Orozco, una mujer de 44 años de edad residente en el barrio Castilla, ajustó este domingo 53 días de haber desaparecido de su casa sin que en todo este tiempo se tenga el menor rastro de ella.

Cuenta su hija mayor, Yesenia Rivera, que su madre salió de su casa a las 5:00 de la tarde del pasado 1° de enero (miércoles) luego de haber tenido una discusión con su compañero sentimental, con el que tiene un hijo de 16 años y con quienes convivía hasta el día de su desaparición. Su hija Yesenia, de 23 años, prefirió vivir aparte.

“El día que ella se fue yo no estaba con ellos, estaba mi hermanito. Lo que sé es que ella salió, a los diez minutos salió mi hermano como a despejarse la mente y media hora después salió mi padrastro, pero más tarde volvieron sin ella”, relata Yesenia, que no tiene una hipótesis clara de lo que pudo pasar.

Asegura que su madre es una ama de casa normal. Es huérfana de padre y madre y tiene una hermana con la que lleva una excelente relación. Su primer esposo y padre de Yesenia ya falleció.

“No creo que ella se haya ido para esconderse, porque ella no es así. Es una mujer sin enfermedades ni traumas de ninguna clase. El caso es que ya son muchos días y nunca hemos tenido noticias, ni nos ha llamado alguien que la haya visto o le haya parecido verla”, afirma Yesenia.

El día de su desaparición, Luz Leidy, que reside en cercanías al hospital La María, vestía un jean azul oscuro, una camisa blanca y sandalias. Es de contextura robusta, tez blanca, cabello mediano, crespo y negro y ojos negros medianos. Tiene una cicatriz en el región umbilical.

“Yo nunca he dejado de buscarla. Muchas veces hemos ido a Medicina Legal, a hospitales, quebradas y en las calles, al principio mucho más claro”, sostiene Yesenia, que siente que su vida es un sube y baja de emociones, pues nunca ha hallado ni hallará tranquilidad mientras no sepa nada de la suerte de su madre, con la que a pesar de no convivir lleva una excelente relación.

Quienes tengan alguna pista sobre el paradero o lo que pudo ocurrir con Luz Leidy pueden comunicarse a los teléfonos 5903108 extensión 41743 y 3185322767, de la Fiscalía. Y a los celulares 3114292438 y 3003762203.