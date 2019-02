El crimen tiene en alerta a Bello

El ambiente en los barrios Niquía Camacol y Pachelly se siente tenso. EL COLOMBIANO visitó la zona y solo encontró una patrulla policial en moto, pese a que la alcaldía había anunciado un día antes que se reforzaría el pie de fuerza.

El general Camacho dijo que los patrullajes sí se realizan y se están reforzando, pero en horarios específicos, de acuerdo con las necesidades de la población.

Arnulfo*, un residente de Pachelly, aseguró que en la última semana ha escuchado varios disparos. “Uno sí ve la Policía, sobre todo en la noche. Los disparos se sienten lejos, pero desde hace una semana, todos nos vamos a dormir temprano. A las 10:00 p.m. nadie sale”, aseguró.

José*, un comerciante vecino de la zona en la que asesinaron a “Guerrero” manifestó que la tienda que administra recortó el horario de atención. “Estamos cerrando a las 8:00 p.m. porque ya nos han tocado dos balaceras. El Ejército y el Goes han venido, y eso tiene a los muchachos que ‘cuidan’ esto (cobran extorsiones y ejercen control territorial) muy ‘aleteados’ (nerviosos)”, explicó.

Ana María Salas, secretaria de Seguridad de Bello, dijo que no hay ningún toque de queda oficial en el municipio. “Hay audios que han circulado en redes sociales. Dicen que hay grupos de encapuchados, pero realmente lo que tenemos son los hombres del Goes que usan boina y tapabocas, pero no son ilegales”, manifestó.

La funcionaria no descartó que en el futuro se restrinjan los horarios a ciertos establecimientos comerciales, de acuerdo con el comportamiento del orden público.

Sobre las “balaceras” que denuncia la comunidad, Salas aseguró que ha habido algunas confrontaciones entre fuerza pública y supuestos integrantes de las bandas, casi siempre enmarcadas en operativos.

De hecho, el pasado 21 de febrero dos hombres fueron capturados después de asesinar con 15 disparos a Juan Carlos Rivas Vallejo, de 40 años de edad. El general Camacho indicó que uno de los capturados terminó herido, pues hubo intercambio de disparos.