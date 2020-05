Policía del Aburrá ha aplicado más de 32.000 comparendos por violar aislamiento

La Policía del Valle de Aburrá, con acompañamiento de la alcaldía de Medellín, madrugó este lunes 4 de mayo a ejercer controles en las vías con aplicativos PDA (Personal Digital Assistant) que permiten leer al instante si las personas están violando o no el aislamiento preventivo.

En total, la Policía dispone de 1.200 PDA (terminales móviles) que leen en tiempo real la plataforma Medellín me cuida empresas y Medellín me cuida personas, a través de huellas digitales, códigos de barras de las cédulas o digitalización del documento.

Al identificar el documento, el aplicativo se pone en verde si el ciudadano está autorizado para salir o en rojo si detecta que está violando la norma del aislamiento.

El brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, al evaluar la situación, señaló que si bien se han tenido que aplicar más de 32 mil comparendos durante la cuarentena, “hay un gran cumplimiento por parte de los ciudadanos” de esta medida, aseguró.

Hasta el momento, la plataforma “Medellín me cuida” ha inscrito más de 63.000 empresas, de las cuales van 32.000 procesadas y a las que ya se les otorgó permisos de excepción que se pueden verificar en los PDA.

El oficial señaló que si bien en el Valle de Aburrá hay personas afectadas por el coronavirus, “es un promedio que se puede manejar” por las autoridades de salud.

Los PDA en poder de los uniformados también disponen de la aplicación ‘aislamiento’, que permite dejar el registro de una persona en diferente hora y lugar en un mismo día y establecer diferentes variables, como pico y cédula y permiso de excepción, para saber si ha violado la cuarentena.

El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo Ossa, que acompañó la labor policial en algunos de los 21 puestos de control que tienen instalados, indicó que “estamos aprovechando los dispositivos digitales que tiene la Policía, y con nuestra plataforma, los uniformados tienen la posibilidad de verificar en segundos si quien está en la calle tiene permiso o no”, dijo y añadió que “es una gran idea tener estos servicios a disposición de la ciudad para facilitar el proceso”.

De los más de 32.000 comparendos aplicados en el Valle de Aburrá, 27.000 corresponden a la capital antioqueña.

El brigadier general Camacho advirtió que la institución no está interesada en hacer comparendos sino pedagogía, pero cuando estos se aplican, “hay personas que no aceptan la sanción y agreden al policía, pero el llamado es a controlarse y no dejarse llevar por la rabia, que puede llevar a incurrir en otros delitos”, señaló.

Explicó que al hacer los controles en las calles, los uniformados verifican placas de automóviles y motos, antecedentes judiciales (medida que sirve para aplicárseles a personas sobre las que pesan órdenes de captura) y otras informaciones de importancia para las autoridades y los ciudadanos.