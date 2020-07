El guayabo comercial del nuevo encierro del Centro

Elmer Julio Argüelles es ventero ambulante en las inmediaciones del parque de Berrío desde hace dos décadas y se autoproclama líder del gremio en el Centro. Ayer volvió a su puesto de trabajo, pero la Policía le impidió abrir porque no se encuentra dentro de las excepciones. En cuatro meses dice que no le ha llegado ninguna ayuda y que la situación cada vez es más dura para él y sus colegas.

“A mí no me ha llegado ninguna ayuda o subsidio del Gobierno. No tenemos garantías y la preocupación es cómo vamos a vivir estas dos semanas, porque ya de por sí las ventas venían malas. Es una crisis complicada, vivimos del día a día y aunque nos han censado aún no nos han ayudado”, contó el hombre que en los años 90 llegó desplazado de Apartadó.

A pocos metros de donde tradicionalmente se ubica Elmer con su negocio habló ayer Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, quien justificó que el cierre era inevitable para frenar la velocidad de contagio y salvar vidas. Además el funcionario anunció una atención integral que incluirá un giro de $100.000 y que beneficiaría a 34.000 personas censadas entre venteros informales y residentes del Centro afectados por los cierres.

Si se cumple la cifra de ayudas (34.000) este auxilio le costaría al Municipio $3.400 millones y para los beneficiados sería poco más que $7.000 diarios (son 14 días hasta el próximo 26 de julio).

“Hemos decidido hacer una atención integral a los comerciantes, no solo a los que viven y trabajan acá si no a los que viven en otros lados, pero trabajan en el Centro. Les vamos a entregar $100.000 a cada uno y les va a llegar un mensaje de texto a los celulares para que los reclamen en los puntos Efecty y puedan aguantar la cuarentena”, dijo.

Restrepo aclaró que aunque algunos venteros informales no tengan acceso a tecnología, el censo liderado por la Subsecretaría de Espacio Público fue manual y luego se ingresaron a la plataforma Medellín Me Cuida para que pudieran organizar las ayudas.

Datos oficiales recolectados por la Gerencia del Centro hablan de por lo menos 21.000 comerciantes formales en la comuna 10 y 13.000 venteros informales, esta última cifra puede ser aún mayor porque la caída en el empleo de los últimos meses (solo en mayo el Dane registró en el Valle de Aburrá 505.000 ciudadanos sin empleo, por encima de los 261.000 observados en mayo del año pasado).