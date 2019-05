Médicos se están yendo de El Bagre tras asesinato de un colega

Seis médicos, presas del miedo, abandonaron el municipio antioqueño de El Bagre, 24 horas después del asesinato de uno de sus colegas en una vía pública.

La información fue confirmada este sábado a EL COLOMBIANO por Jair Arango, alcalde encargado de la localidad, quien aseguró que la Fuerza Pública ofreció su total apoyo al Gobierno Municipal, luego de realizar un consejo de seguridad. A la reunión asistieron delegados de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Personería, entre otros organismos.

La crisis, tal cual ha venido informando este diario, comenzó en la mañana del viernes, cuando sicarios en motocicleta le dispararon a Cristian Camilo Julio Arteaga, de 22 años y quien llevaba ocho meses como médico residente en la E.S.E. Nuestra Señora del Carmen, el principal centro de salud de El Bagre.

El joven se aprestaba para viajar al vecino municipio de Caucasia para visitar a la familia y celebrar el Día de la Madre. Aunque las causas del asesinato se desconocen por el momento, el temor se apoderó de sus colegas, que decidieron suspender sus servicios.

Al alcalde (e) Arango le preguntamos si había alguna amenaza latente contra el gremio, y señaló que no, “los médicos argumentaron no haber recibido ninguna”. No obstante, una de las hipótesis del caso apunta a que el difunto tuvo un problema con un paciente y sus familiares.

La situación generó un problema delicado en materia de salud pública. Los seis doctores que se fueron, aunque no presentaron una carta de renuncia formal, dejaron un vacío difícil de llenar. La E.S.E. Nuestra Señora del Carmen no ha cerrado sus puertas, pero no hay quién atienda a la comunidad.

Esos profesionales se turnaban semanalmente para atender en los puestos de salud de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, cada uno de los cuales presta servicio a unas 30 veredas. Por tal motivo, allá sí hubo cierre de instalaciones.

Como primera medida, las autoridades de El Bagre se están apoyando en la clínica privada Medicauca, a cuya disposición pusieron las ambulancias municipales. Es el único centro médico que queda para una población de 75.000 habitantes, con pacientes que suelen padecer enfermedades tropicales de manera frecuente, como el dengue.

Arango señaló que ya enviaron un reporte de urgencia a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional, esperando que el próximo lunes haya una respuesta concreta al problema.

Tras el asesinato de Cristian Camilo, varios médicos y enfermeras hicieron un plantón en su ciudad natal Montería. Algunos, entre lágrimas, se quejaron: “el país tiene que tomar consciencia de lo que está pasando con el gremio médico, un maltrato total, con falta de garantías y seguridad donde estamos trabajando”.

El Bagre es uno de los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño, una subregión que padece una grave situación de inseguridad por la presencia de los grupos armados organizados “Clan del Golfo”, “los Caparrapos”, Eln y disidencias de las Farc.