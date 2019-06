Investigan red que exportaría sicarios desde Medellín

En su declaración del 15 de junio del 2017, con 21 años cumplidos y bajo la gravedad de juramento, William Zapata contó que se crió en la comuna 2 (Santa Cruz) y que apenas estudió hasta los 12, retirándose cuando cursaba el segundo grado de primaria.

“Empecé a trabajar con ‘los Triana’ en Santa Cruz, haciendo mandados y transportando vicio. Ya en 2013 mi función era celar las calles, prestando seguridad de las 7:00 p.m. a las 6:00 a.m., me pagaban $60.000 semanales, todos los martes”, narró Zapata, a quien sus compinches rebautizaron en ese entonces con el mote de “Chumilito”.

A los dos años conoció a “Chapo”, un coordinador de la banda, quien lo introdujo en el despiadado mundo del sicariato y le asignó sus primeros blancos en la ciudad. La confianza que le generó Zapata en esas lides lo motivó a recomendárselo a “el Coste”, un paramilitar desmovilizado, oriundo del municipio antioqueño de Apartadó, quien involucraría al muchacho en la trama internacional.

“Ese negro se mantiene entre Medellín y Cali y tiene el negocio de enviar personas a Europa a matar árabes”, explicó Zapata a las autoridades. “Él se encarga de ir endulzando a los pelaos para mandarlos. Llevan manes y viejas, a ellas las usan para picar arrastre (atraer a la víctima) o para entrar a los negocios (establecimientos) a buscar gente”.

El testigo precisó que a los elegidos les compraban tiquetes aéreos en un mall de la Avenida Oriental, en el Centro; les daban 2.000 euros de viáticos iniciales, les pagaban el pasaporte, los trámites de visado y una dotación de ropa adquirida en un centro comercial de El Poblado, específicamente en una costosa tienda de moda de una marca española. En algunos casos, los jóvenes recibían tratamientos capilares y de ortodoncia.

“Un día me llevaron al centro comercial y me presentaron a ‘Santiago’. Me dijo que escogiera 5 millones de pesos en ropa de esa tienda, pagó en efectivo y luego nos sentamos afuera. Me ofreció irme para Europa como jefe de sicarios, yo le dije que sí. Tenía que coordinar a cinco pelaos que estaban en Amsterdam, París y Barcelona. Mi función era administrar el dinero y la logística que ellos necesitaran para los homicidios”, recalcó en su testimonio.

El 22 de noviembre de 2016 arribó al aeropuerto Charles de Gaulle de París y fue recibido por su enlace, “el Monito de Pereira”, quien le entregó cinco fotos de dos árabes que debían eliminar, y le presentó a los noveles mercenarios que los ejecutarían: “Nando”, “Sebastián” y “Jonathan”.

Un equipo, conformado por “Nando” y “el Monito de Pereira”, viajó a España para ubicar al primer objetivo; los demás a Holanda, en pos del segundo. Cada semana, “Santiago” les enviaba una encomienda de 10.000 euros, que Zapata distribuía entre todos.

En esa travesía se enteró que el máximo líder de la cofradía, por encima del mismo “Santiago”, era un enigmático residente de París que nunca daba la cara. Los demás le decían, con cierta reverencia, “el Bueno y el Malo”.

“Estando en Holanda, al señor que íbamos a matar era un político árabe con mucha plata, pero no nos salía, aun teniendo la colaboración de un amigo de él, al que ‘el Monito de Pereira’ había contactado. A ese amigo le dieron 100 millones de pesos para que lo sacara, siempre nos decía que iba a llegar a un restaurante, pero no aparecía. Estábamos en esas cuando me llamaron para que viajara España, a verificar la muerte del otro árabe”, prosiguió el relato.

Aseveró que lo aniquilaron en un restaurante de Barcelona, el 20 de diciembre de 2016, porque el mes de octubre anterior le había pegado a la mamá de “Santiago” en una discoteca.

La investigación aún está en la etapa preliminar en la Fiscalía, por lo que este homicidio no ha sido corroborado en conjunto con autoridades españolas.

EL COLOMBIANO consultó el caso con sus pares ibéricos y encontró un episodio similar a la descripción del testigo. La Agencia EFE y el Diario de Terrassa reportaron en esa fecha un ataque de hombres armados en un establecimiento público de Terrasa, un municipio de la provincia de Barcelona.

La víctima fue un hombre, cuya identidad no suministraron las autoridades en ese instante, que llegó con cuatro heridas de bala al hospital, mientras los agresores huían en moto. La Policía local afirmó que su condición era estable y que la hipótesis del atentado era un ajuste de cuentas por narcotráfico.