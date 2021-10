En San Rafael no para el dolor por los cuatro jóvenes asesinados el martes

Con una marcha por las principales calles de la localidad, en San Rafael se rindió homenaje este viernes a los cuatro jóvenes raperos asesinados esta semana con disparos de ametralladora por un grupo armado.

Vestidos de blanco y con carteles, los habitantes caminaron exigiendo respeto por la vida y evocando a los jóvenes Elkin Gil, Santiago Cobo, Cristian Quintero y Santiago Guarín, asesinados en la noche del martes mientras realizaban un ensayo de hip hop en un parque de la zona urbana.

“Hoy en San Rafael nos vestimos de dignidad para homenajear a los cuatro jóvenes asesinados el pasado 19 de octubre. Con amor, lágrimas y también resiliencia decimos el arte no muere”, fue la expresión de Miguel Gutiérrez Ceballos, uno de los líderes de la localidad y quien fue de los primeros en visibilizar la masacre.

En su cuenta de Twitter, Gutiérrez Ceballos escribió que “la guerra es cosa del pasado, lo de hoy es la paz y todos los sanrafelitas lo sabemos”, expresó y acompañó su trino con varias fotos de la caminata por las calles.

La convocatoria a la marcha la hizo la Institución Educativa San Rafael, que en su mensaje expresó que “no es normal la violencia, no es normal que asesinen a los jóvenes, no es normal la indiferencia, no es normal que nuestros jóvenes no tengan oportunidades promisorias y de buen vivir. Ni uno más”, expresó la institución, que declaró a la localidad de luto por esta matanza, aún inexplicable para la localidad.

El sepelio de los cuatro jóvenes fue colectivo y estuvo acompañado por cientos de habitantes de San Rafael en su desfile hasta el cementerio.

La masacre de los artistas, algunos de ellos defensores del medio ambiente, del agua y del bosque, fue objeto de un consejo de seguridad adelantado el miércoles 20 en la localidad del Oriente, en medio del cual se adoptaron varias medidas enfocadas a mejorar la seguridad en el municipio y dar con el paradero de los responsables.

Una de ellas consistente en la creación de un grupo especial conformado por agentes de la Sijín y la Dijín de la Policía acompañados por un fiscal especial, el cual se encargará de investigar el caso y hallar a los responsables; y otra el ofrecimiento de una recompensa de $50 millones por información que permita ubicar y capturar a los asesinos.

La matanza de estos jóvenes es un enigma para las autoridades, dado que ninguno registraba antecedentes judiciales y en la localidad eran reconocidos como muchachos dedicados a la música rap.

Hasta el momento las autoridades no han revelado ningún resultado acerca de las investigaciones emprendidas.