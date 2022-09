Por las calles de Manrique, de San Javier, de Castilla el secreto ya se conoce bien: la tregua es un mandato. Tan organizadas están las bandas esperando la luz verde del gobierno, que las pocas que no habían levantado la mano fueron llamadas al orden hace ocho días por el mismo alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda: “Hacemos un llamado en esta región a los Pachelly y a los Caparros para que manifiesten su disposición en apostar a la paz total. El llamado es a que ellos piensen si el ejercicio de la violencia para acumular o proteger riqueza les está generando felicidad y si eso está propiciando un bienestar para ellos mismos y sus familias” .

En una reunión donde nadie se identificó , y que sucedió hace menos de un mes, se decidió que todas las bandas de Medellín entraban en una tregua indefinida: nada de muertes, nada de venganzas, nada de peleas por poder. Fue un acuerdo rápido. Los capos de las grandes estructuras de la ciudad quieren pisar pasito porque todos quieren la “paz total” del presidente Gustavo Petro. Las presiones de paz no solo están en la calle por parte de líderes barriales que cruzan fronteras para salvarles la vida a los muchachos que se meten en líos, también desde las cárceles: excapos de la llamada Oficina se unieron a la carta de los extraditables.

Se encontró con que los procesos de convivencia se fortalecían desde la sociedad civil y no desde los gobiernos. Que eran esas organizaciones las que salvaban vidas. En Medellín encontró a Sinergia, quienes desde hacía 25 años llevaban un trabajo en los barrios de toda el área metropolitana. Fueron ellos quienes le propusieron al exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas —el mismo que usaron los influenciadores del Pacto para atacar a Federico Gutiérrez—, un trabajo barrial en la ciudad, trabajo que él estuvo dispuesto a sacar adelante, pero fue capturado por relaciones con grupos armados; hay que recordar que una de las audiencias la Fiscalía enseñó un audio en el que Villegas le pedía a un capo que le ayudara a liberar un carro de su empresa particular que estaba retenido por no pagar una extorsión. El caso: Sinergia apareció en el camino de la búsqueda de paz del petrismo.

Mientras que Daniel Prado buscaba enlaces en las comunidades urbanas de Medellín, Antioquia y el Valle, el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, se encargaba de visitar a extraditables en las cárceles, tal y como lo reveló el periodista Ricardo Calderón en Noticias Caracol. Allá se vio con varios capos de la Oficina, a quienes la idea no les molestó. Hoy ya sabemos que todos quieren un espacio en la “Paz Total”, como en los tiempos de Pablo Escobar, cualquier cosa es mejor que una tumba en Estados Unidos. Y todo esto demuestra que la “Paz Total” no es un embeleco de última hora.