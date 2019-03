Niños travestis, la mina de oro de “las Madres”

Resoplando con dificultad, John Jairo Hurtado Sánchez , llamado “Mónica” por su elección, sintió sobre sí el peso de una investigación judicial que hundió el dedo en una llaga que Medellín no ha podido cicatrizar: la prostitución infantil.

“‘Mónica’ me dijo que si no le daba $15.000 por haber estado con un cliente, me dañaba la cara”, relató una de las víctimas presentadas por la Fiscalía en el juicio oral, en octubre de 2018.

Algunas transgeneristas que rindieron testimonio explicaron que a los proxenetas les decían “la Madres” porque al principio, durante el proceso de reclutamiento, se comportaban como unos auxiliadores que brindaban techo, comida y una oportunidad laboral a las desarraigadas de la calle.

Les enseñaban a lucir pelucas y minifaldas, al igual que a desenvolverse en la cama y no robarles a los clientes, en jornadas de 3:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, una vez enroladas en la prostitución, su retorcido instinto maternal hacia las infantes meretrices era reemplazado por una conducta de violento capataz, propinando golpizas a quienes incumplieran los pagos, restringiendo el acceso a las esquinas para ejercer el oficio y castigando a aquellas que armaran escándalos que espantaran a los degenerados compradores de placer.

En varias oportunidades “la Madres” contaban con el apoyo de “los ahijados”, una especie de séquito conformado por muchachos que vigilaban la zona y mantenían la disciplina a punta de palizas.

Sobre “Yolanda”, una testigo advirtió que las obligaba a comprarle el maquillaje y las lociones que vendía por catálogo, so pena de desplazarlas del Centro o “pegarles una puñalada”.

Según el juez, no se comprobó que los tres procesados actuaran como una banda unificada, pero se conocían entre sí y dividieron los territorios para “no pisarse las mangueras”.

A “Mónica” le correspondía regentar las actividades sexuales en inmediaciones del barrio San Diego y la avenida 33; a “Michelle”, el sector de Lovaina, en el barrio San Pedro; y a “Yolanda”, la zona de Barbacoas, la calle Perú, el Parque de Bolívar y los bajos del viaducto del metro entre las estaciones Parque de Berrío y Prado.

Por cada encuentro con las muchachitas, los clientes pagaban sumas entre los $40.000 y $100.000. A diario, cada travesti era explotada hasta cinco veces, lo que dejaba importantes ganancias para las celestinas.

Una de las testigos refirió que “las Madres” prestaban dinero a las jóvenes para que se sometieran a peligrosos tratamientos estéticos, que consistían en inyectarse aceite en los glúteos y los pectorales para aumentar la proporción de sus carnes.

Los riesgos para la salubridad pública no paraban allí, pues las cacicas padecían graves enfermedades contagiosas y en ocasiones se acostaban con los mancebos y la clientela, aumentando las probabilidades de esparcir las infecciones en la comunidad.

Tal cual argumentó su defensa en los estrados, “Michelle” padece VIH, tuberculosis y hepatitis B. Fue por esta razón que, una vez capturada en octubre de 2017, le fue otorgada la detención domiciliaria. En el alegato quedó claro que, de ser conducida a una cárcel, existía una alta posibilidad de propagar los virus en un ambiente de hacinamiento.