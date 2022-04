Iglesias llenas a la hora del almuerzo, sacerdotes ofreciendo misa, personas en actitud reflexiva, arrodilladas ante altares de sus santos preferidos o haciendo fila para confesarse, fueron las imágenes que más se vieron ayer en un recorrido previo a este Jueves Santo, cuando se inician los días de mayor fervor religioso dentro de la tradición católica en el marco de la Semana Santa o Mayor, que conmemora cada año la pasión y muerte de Jesús.

Dicen algunos feligreses que este 2022 se nota más fervor que en años anteriores, hecho que atribuyen a la pandemia. Así lo piensa Carlos Molina, habitante de Envigado y quien ayer oraba ante la imagen del Ecce Homo, uno de los monumentos de la iglesia de Santa Gertrudis La Magna, cuya Semana Santa fue declarada patrimonio inmaterial de la Nación por el Congreso de la República en 2016.

“Mire, el año pasado, con los templos cerrados, la gente se arremolinaba afuera, se arrodillaba en el atrio a rezar, y este año que los actos están normales dejaron salir toda esa energía reprimida, acá el domingo no cabía una hormiga”, expresa entusiasmado, porque es católico ferviente.

Carlos García, que pertenece a otra religión, no niega que los católicos están más ceremoniosos este año, pero lo ve normal y esgrime sus razones: “yo también desde niño fui así, crecí católico, apostólico y romano, pero de pronto me di cuenta que los padres católicos no le hablan a uno con toda la verdad, como lo dice la Biblia, y me cambié a una iglesia cristiana, y así siento mucha paz interior”, dice sentado en una banca del parque aledaño a la parroquia de San José, en Envigado.