“Lo que quiere Quintero es un contralor de bolsillo”: Simón Molina

¿El CD salió derrotado de este proceso?

¿Qué significa que no tengan voz y voto?

“Habrá que evaluar cuál es la terna que saldrá desde el TA, si cumple o no con los requisitos, si hay alguna persona que dé garantías de que es una persona que va a ejercer una contraloría independiente, que no sea una contraloría de bolsillo del alcalde”.

“Denunciamos que no es conveniente para el proceso elegir al Tecnológico de Antioquia como la entidad que hiciera las pruebas a los candidatos a la Contraloría por un asunto fundamental, porque tiene una crisis institucional pues su rector fue demandado y se decretó la nulidad de su elección en primera instancia. Así que hay una especie de interinidad en la institución y además hay mucho ruido alrededor de esa institución, que hay sectores políticos que tienen injerencia en ella y que podrían infiltrar los exámenes a los candidatos. Así que no hay garantías para la elección”.

“Porque el presidente del Concejo maneja la agenda, define qué debates se dan, el orden del día, programa las discusiones. Y en ese sentido hemos sentido que no hay garantías en la actual mesa directiva. Mire por ejemplo el caso de la elección del contralor de Medellín. A pesar de que muchos concejales nos hemos manifestado en contra de ese proceso, porque no sentimos que hay garantías, la mesa directiva siguió para adelante con el proceso sin escuchar a los demás concejales”.

“Estos concejales llegaron a esa reunión con el objetivo de destruir esa posibilidad de alianza, ellos tenían la instrucción de Quintero de oponerse, de inventar excusas, poner trabas, acudir a cualquier situación para que Simón Molina no fuera el presidente del Concejo y sí lo fuera Paulina Aguinaga. Dijeron que nunca llegamos a un acuerdo, cosa que es mentira. Aquí tenemos que ser claros: el acuerdo no se podía dar en torno a Paulina o alguno de esos cuatro concejales porque lo que buscábamos era la oposición al alcalde Quintero, quitarle el control y llevar a la Presidencia a una persona que efectivamente permita un control político serio, riguroso desde un Concejo independiente como debe ser”.

“Significa que durante el tiempo de la sanción ellos no pueden presentar proposiciones ante el Concejo, no puedan citar a debates de control político, no pueden ni siquiera participar y hablar durante las sesiones, ni siquiera en asuntos varios. Y adicionalmente no podrán ejercer ningún tipo de actividad en la que ellos lleven la vocería o el nombre del partido CD. Así que son unas implicaciones bastante complejas porque van a ser concejales de papel, no podrán ejercer ninguna de las funciones para las cuales son elegidos los concejales. No van a poder seguir acolitándole a Quintero sus malas decisiones”.

¿Mejor dicho, queda peor el CD con la sanción a los cuatro concejales?

“No creo que quede peor. Se tiene que enviar un mensaje claro a su militancia y a la opinión y es que este es un partido en el que se toman las decisiones y se respeta la disciplina de partido. Intentamos hacer un acuerdo para elegir mesas directivas con un único propósito, y era proteger a Medellín del mal gobierno de Daniel Quintero. Y gracias a cuatro concejales del CD esto no se puede hacer, así que el castigo tiene que ser severo”.

¿Por qué estos cuatro concejales prefieren votar a favor de Quintero e irse en contra del partido?

“Lo que siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo es que estos cuatro concejales hacen parte del gobierno, tienen cuotas burocráticas y ellos claramente son cercanos al alcalde. Estos concejales no le siguen instrucciones ni al CD ni a Uribe, siguen instrucciones a Quintero. Si bien es cierto que ha sido histórico tener participación burocrática en los gobiernos, no es normal cuando un partido está declarado en oposición. Si estamos allí para hacer control político, para criticar las decisiones del gobierno, qué tanta objetividad puede tener un concejal que a la vez está en oposición, pero que disfruta la participación burocrática”.

¿En donde estarían esas cuotas burocráticas de esos concejales?

“Lo que se ha escuchado es que Nataly tiene influencia en el Inder, Corredor en la secretaría de Educación y Lina García en el Isvimed. Lo de Paulina es un misterio”.

El alcalde dijo que habían hecho un oscuro pacto en Chuscalito, ¿usted qué le responde?

“No tenía nada de oscuro. Nos reunimos a tratar de consolidar una alianza para proteger a Medellín. Lo oscuro es todo lo que el alcalde hizo ese día. Estamos analizando interponer acciones judiciales contra el alcalde porque por lo menos vemos que pudo incurrir en ocho delitos haciendo seguimientos ilegales a los concejales, presionando y no respetando la independencia de los poderes públicos. Es que el Concejo es un órgano autónomo, independiente, que nada tiene que ver con la alcaldía. Y es una total afrenta a la democracia, no solo divulgando nuestras reuniones sino presionando con sus trinos para que los concejales nos sintamos mal por lo que estamos haciendo. Es que el alcalde parece a veces que no entiende cuál es la responsabilidad que tiene al dirigir los destinos de una ciudad como Medellín, parece más bien un niño jugando a ser alcalde, y creyendo que la ciudad se gobierna por Twitter”.

¿Entonces va a demandar? “Sí, lo que estamos definiendo es cuál será el tipo penal”.

¿Usted ha hablado de nuevo con los cuatro concejales sobre lo ocurrido?

“No he hablado con ellos, he visto un comunicado que sacaron y una entrevista que publicaron en este medio de Paulina, donde claramente están distorsionando la información. Ellos están tratando de disfrazar su mala actuación, su engaño al electorado, su traición al partido y están tratando de justificar sus actuaciones porque creo que no midieron las consecuencias que traería esa decisión. Estamos hablando de perder cuatro concejales y eso no había pasado en el partido”.

Precisamente, el expresidente Uribe dijo que era mejor perder concejales que los principios...

“Comparto esa apreciación. Por eso creo que el partido no solo debe quitarles la voz y el voto sino que debe terminar con la expulsión de los concejales porque de lo contrario también sería muy complejo para uno seguir haciendo parte de un partido que no sancione este tipo de conductas”.

Después de Chuscalito, ¿supo de reuniones de los cuatro concejales con emisarios de la alcaldía?

“No tengo ni idea, pero no me parece extraño. Es más, siento que mientras nosotros estábamos en la reunión, alguno de ellos tenía que estar en constante comunicación con alguien de la alcaldía”.

¿Por qué lo dice?

“Porque el alcalde supo que estábamos ahí, porque desde antes de que salieran las fotos y los videos dijo que estábamos reunidos. Siempre se entera de lo que hacemos”.

¿Con Lucas Cañas se mantiene la continuidad de una mesa muy afín a Quintero?

“Completamente. Lucas Cañas fue el elegido por la coalición del alcalde”