Sin resolver lío judicial, Raúl Cardona va por la Alcaldía

El Partido Liberal reveló en mayo, luego de discusiones internas, que su candidato a la alcaldía de Envigado será Raúl Cardona. La confirmación no fue menor, pues Cardona ya fue elegido para el cargo en 2015, pero no terminó su periodo. ¿La razón? Un lío judicial que arrastra hasta hoy.

Los procesos

Son tres los procesos en la justicia que tiene abiertos Raúl Cardona. Tal vez el que más ha sonado es en el que se le acusa de concusión, donde están implicados, además del exalcalde, el exconcejal Johnson Galeano y el particular Esteban Ortiz, quien se desempeñaba como asistente del concejal.

Este es el proceso más adelantado. Está en etapa de juicio y podría haber un fallo en primera instancia antes de que termine este año. No hay que olvidar que las elecciones serán el 29 de octubre y que una decisión en contra podría afectar seriamente la candidatura.

Pues bien, en este proceso a Cardona se le acusa por hechos que habrían ocurrido durante su administración. En el momento de la captura, en 2018, se le acusó de haber conformado un “entramado de irregularidades para la designación de personas en cargos de libre nombramiento y remoción”. Se le acusa que, con la ayuda de los mencionados arriba, pidió coimas para nombrar o remover personas en cargos públicos, en detrimento de los recursos del municipio.

Hay que recordar que a los alcaldes no los protege ningún fuero especial, es decir, de ser escogido en octubre, Cardona seguiría afrontando el proceso igual que ahora.

El segundo proceso, abierto en 2019, tiene que ver con una presunta red para exonerar a infractores de tránsito. En este también están vinculados Héctor Londoño y Sara Cuervo, quien fungía como secretaria de Movilidad. La denuncia indica que 130 infractores habían sido exonerados de los pagos. De esta manera, el municipio habría dejado de recibir cerca de 29 millones de pesos, es decir, se habría dejado de percibir esa plata en favor de los intereses particulares.

Este proceso también está en etapa de juicio. Consultados al respecto, desde el equipo de defensa de Raúl Cardona dijeron que no hay pruebas suficientes para determinar que el exalcalde haya participado en tal actuación. “Desde nuestro criterio, la Fiscalía no tenía elementos claros para poder acusar y por eso solicitó once aplazamientos en el proceso. No hay una evidencia que haga entender que el doctor (Cardona) tuviera un interés en los comparendos”, respondió la defensa.