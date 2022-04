La Secretaría de Salud de Bello confirmó este viernes que Ambital Spa, el establecimiento en el que murió una mujer este jueves en Cabañitas, tras someterse a un procedimiento estético, no estaría registrado y en esa medida no tendría permiso para operar.

“No se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento, lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar”, indicó la autoridad municipal de salud.

De acuerdo con las autoridades competentes, la mujer que perdió la vida tenía 29 años, era abogada y vivía en el barrio El Poblado de Medellín. También se conoció en las indagaciones preliminares que se estaría realizando un procedimiento de masajes, según la cosmetóloga Karen Alejandra Arango Guerra, quien además explicó que a la mujer le dieron convulsiones y vómito, motivo por el cual intentaron brindarle los primeros auxilios, “los cuales no fueron suficientes para reanimarla, falleciendo en el lugar”.