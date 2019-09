Sugieren alternativas para bajar el taco en la Oriental

Humberto Iglesias , secretario de Movilidad, confirmó que, por ahora, no hay en marcha un plan para reorganizar ni reorientar rutas buses en la Oriental, pues el objetivo de habilitar corredores exclusivos para metroplús es desestimular el uso del vehículo particular y privilegiar el transporte público colectivo y el sistema masivo.

La pregunta que ha surgido con la disminución de dos carriles en la avenida Oriental por la construcción del carril exclusivo del metroplús es si habrá una reorientación de las rutas que cruzan el corredor, pues de no ser así, se avizora un panorama de congestión aún luego de que los buses del sistema masivo empiecen a rodar por troncales.

Diego Zapata Córdoba, consultor experto en Movilidad con maestría en Gestión de Transporte de la Universidad de Sidney (Australia), advierte que tanto el cierre del carril para las obras de metroplús como lo que viene después debió acompañarse de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) más eficiente.

“En la intervención como tal hay ausencia de planificación. El Centro de Medellín atrae 1,2 millones de visitantes al día y ese solo hecho amerita que se piense siempre en mejorar la movilidad”, indica.

Según la encuesta Origen-Destino 2018, de los 6.132.000 viajes diarios que se realizan en el Valle de Aburrá, 727.371 (12 %) tienen el Centro de Medellín como destino.

Zapata Córdoba también llamó la atención sobre las afectaciones a la salud de la población que trabaja en las ventas en el sector, pues el pare y arranque constantes de los vehículos eleva los niveles de contaminación del aire.

Teresa Pinzón, una vendedora de 87 años que usa tapabocas, expresó que lo hace “porque el doctor me dijo que si no lo hacía me podía enfermar”. Luis Eduardo García, vendedor de helados de 62 años, dice que lleva 30 años en el lugar y ya tiene que usar inhalador de por vida.

Luis Carlos Díaz Mora, analista de movilidad y exsecretario de Tránsito, propuso que en la Oriental se le impongan restricciones al transporte particular y que el tránsito de los buses sea circular: “no debería haber paraderos ni arrieros sino una ruta circular que vaya hasta Villanueva y siga hacia el corredor de la avenida del Ferrocarril, sin cortes en San Juan, Bomboná o La Playa, como ocurre actualmente”.