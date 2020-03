A escuelas rurales de Antioquia no llegó noticia de la suspensión de clases

La secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez, confirmó que esta no es una situación aparte y que, incluso, podría repetirse mañana: “Algunos de nuestros maestros y niños en la veredas rurales más alejadas no conocen la medida. Es probable que incluso lunes y martes estén en clases. Zonas sin internet y sin señal de celular”.

La orden nacional, a manera de anuncio nocturno e intempestivo, llegó por todos los canales, radios, periódicos y páginas de internet. El presidente Iván Duque determinó que, a partir de este lunes, las aulas de los colegios públicos y privados del país debían quedar vacías para prevenir contagios por Covid-19. Algunos niños y padres en Antioquia, sin embargo, igual se alistaron temprano para ir a clase. La razón: no tenían señal, ni internet y no se enteraron. Otros ni siquiera tienen un televisor.

Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, mencionó que la Alcaldía no suspenderá la entrega del PAE en estas dos semanas iniciales para los 220.000 estudiantes beneficiarios y los 32.000 niños en Buen Comienzo.

“Hoy ya hay alimentos en las instituciones, estamos preparando estos paquetes para entregarles a las familias puerta a puerta”.

La funcionaria aclaró, además, que no habrá virtualización de la educación, porque la ciudad aún no está lista para dar ese salto: “Veíamos que esto iba a llegar, pero el sector educativo no estaba preparado”. Estas dos semanas los estudiantes reforzarán talleres pendientes y los docentes seguirán trabajando en sus planes curriculares. Este lunes, comentó, dos colegios privados seguían en clase, aunque no deberían. La secretaria se reservó los nombres y aclaró que los equipos técnicos ya estaban haciendo presencia en estas sedes.

Gil Alberto Giraldo, rector de la Institución Educativa Benjamín Herrera de Guayabal, mencionó que el plan allí se implementó con normalidad: “No tuvimos mucho tiempo de reunir a todos los niños para enfatizar en la importancia de que se queden en casa, que esto no son vacaciones. Para muchos parece una medida estrambótica, pero era lo que había que hacer”, dijo.

Indicó que los docentes se encuentran en reunión de Gestión del Riesgo, conformado por 12 personas, para definir las orientaciones pedagógicas al regreso de los estudiantes.

La Secretaría de Educación Departamental ha reconocido que en una región en donde algunas familias ni siquiera se enteran de los noticieros, los pasos a seguir implican retos inmensos. Las dificultades en conectividad están al orden del día, en hogares donde no hay computadores y en sedes oficiales como la Institución Educativa Agrícola de Urabá, en Chigorodó, con un solo equipo conectado a la red para más de 2.500 estudiantes .