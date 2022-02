Para el candidato el asunto es muy grave pues reduciría las garantías que él y los demás contendientes tienen de acceder al Congreso, ya que sin los tarjetones didácticos tendrían cerca de un mes para hacer pedagogía y temen que deban hacerlo con recursos propios, pues Palacio también denunció que de la ayuda económica prometida por el gobierno los candidatos no han visto “ni un peso”.

“La única participación política que hoy no tiene tarjetón es la de las víctimas, a sabiendas de que somos circunscripciones especiales cuya votación solamente es rural y compleja. Los cerca de 93.000 habitantes de la circunscripción que van a participar son comunidades campesinas que no tienen familiaridad con los tarjetones” , agregó.

Así lo señaló Víctor Palacio, candidato a la circunscripción transitoria especial de paz número 16 del Urabá antioqueño por la Asociación de Desplazados de Necoclí - Asodene. Contó que, pese a que el pasado 12 de enero se sorteó la posición que ocuparían en el tarjetón especial para las víctimas, hasta ahora las entidades electorales competentes no les han hecho llegar los tarjetones didácticos.

Candidatos de Urabá a las curules de paz señalan que no les han entregado los tarjetones pedagógicos con los cuales deben explicarles a sus potenciales votantes cómo deberán sufragar el próximo 13 de marzo.

“Al nosotros no poder hacer la pedagogía, claramente no vamos a tener el reflejo de la participación efectiva de las víctimas en esa demostración política de las elecciones. Porque lo que estamos buscando es tener visibilidad política para rescatar el derecho de participar que nos fue cortado en el hecho victimizante ”, puntualizó el aspirante.

Antioquia quedó incluida en cuatro de las circunscripciones transitorias especiales de paz. La 3 corresponde a las regiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca y contempla 13 municipios (Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza); la 6 incluye dos municipios antioqueños (Vigía del Fuerte y Murindó) que comparten espacio con 12 del Chocó; la 13 corresponde a un municipio de Antioquia (Yondó) que comparte espacio con 6 del departamento Bolívar; y la 16 comprende ocho municipios del Urabá antioqueño (Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo) y uno del Occidente (Dabeiba).

Para Menderson Mosquera Quinto, uno de los candidatos, es una desventaja no tener aún el dinero para darse a conocer en los territorios, teniendo en cuenta que a estas curules aspiran personas que no cuentan con presupuesto para ejecutar una campaña de esta envergadura, sin contar que las zonas rurales son de difícil acceso, algunas están a varias horas de las cabeceras municipales y en muchas no hay internet.

Con la preocupación coinciden otras víctimas del conflicto que aspiran, como Luz Aleida Herrera Castaño, quien expresó que están perjudicados porque desplazarse a las áreas rurales a veces implica pagar pasajes que no pueden costear y tampoco tienen cómo sacar insumos pedagógicos para los campesinos.

Anaidalyt Delgado Lezama cree que hubo falencias para que los potenciales electores de estas zonas inscribieran sus cédulas, precisamente por las dificultades mencionadas. Y Víctor José Palacios opinó que les gustaría tener iguales garantías de otros candidatos al Congreso.

La Registraduría informó el pasado 13 de enero que los anticipos económicos no se han entregado porque la campaña pedagógica debe comenzar un mes antes de las elecciones, es decir, el próximo 13 de febrero.

Por el momento, varios candidatos han empezado a darse a conocer por medio de redes sociales, mensajes de texto, campaña puerta a puerta y diálogos comunitarios.