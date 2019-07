Reciclaje en Medellín, una deuda en saldos rojos que no despega

Luis Aníbal Sepúlveda, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y ambiental seccional Noroccidente, recordó que las metas de recuperación de residuos reciclables deben partir del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PEGIRS), definido por el Área Metropolitana (AMVA) para el Valle de Aburrá y proyectado a 2030.

En este documento, explicó Sepúlveda, se fijó una meta para la región de alcanzar un aprovechamiento del 30% de los residuos reciclables. Sin embargo, aunque las cifras son estimadas, en 2017 el Valle de Aburrá apenas conseguía el 15%, (es decir, unas 527 toneladas por día de un potencial de 1.000).

Comparada con ciudades como San Francisco en Estados Unidos (que recuperan cerca del 60%), Medellín aún tiene retos pendientes.

Y los problemas en este proceso, como indica Andrés Felipe Jiménez Vásquez, profesor de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín, están relacionados con una cadena que involucra al Estado, las empresas, los hogares, la academia y los recicladores y que funciona de forma “ineficiente y mediocre”.

“Las personas no separan bien en las casas, no hay una ruta selectiva, los residuos a los recicladores se les están entregando mezclados. Está fallando el Estado, la sociedad civil, el sector empresarial”, comentó Jiménez.

El ingeniero enfatiza en que el tema no es cuánto se recicla ni cuánto se capta, sino cómo pueden involucrarse estos sectores para generar menos desperdicios: “El residuo mejor gestionado es el que no se genera. Hay que ir más allá: no utilizar ciertos materiales problemáticos, tóxicos, u otros que no se degradan como el plástico”.

Al respecto, Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia, indicó que en los últimos años ha existido un compromiso ambiental más consciente por parte de las estructuras empresariales y que, incluso, Medellín va en camino de convertirse en una región líder en buenas prácticas.

“A pesar de que falta mucho todavía, destaco las alianzas entre el sector público y privado en este proceso. también los Planes de Desarrollo locales que privilegian la gestión de residuos”, comentó.

Como programa piloto para aumentar el reciclaje en la ciudad, hace 18 meses Emvarias implementó la Ruta Recicla en El Poblado (comuna 14). Aunque la ruta ha conseguido incrementar la recolección de material aprovechable de 1,5 toneladas por día en 2018, a 2,5 en 2019, antes de replicarse en otras comunas de Medellín necesita llegar a las 7 toneladas por día en este sector.