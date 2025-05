Tribunal Administrativo de Antioquia niega suspender tasa de seguridad tras demanda

En otros puntos, en dicho recurso, el corporado argumentó que la ordenanza no habría estado acompañada de un correcto análisis de impacto fiscal, que se habrían vulnerado los principios de equidad y progresividad tributaria y que dicha iniciativa arrastraría vicios de legalidad.

De igual manera, el diputado solicitó a la justicia que se suspendieran de forma provisional la validez y los efectos de la ordenanza.

Pese a que dicho proceso aún no cuenta con una decisión de fondo, en sus consideraciones, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que en la demanda no se habría demostrado de forma clara cuáles serían las normas que se estarían violando y que ameritarían suspender los efectos de la ordenanza, razón por la cual consideró que no era procedente acceder a las medidas cautelares.