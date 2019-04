Impactante caso de un taxista que arrolló a dos jóvenes

La madrugada de este martes, en cámaras de seguridad instaladas cerca a la Terminal del Sur, en Medellín, quedó registrada una fuerte escena en la que un taxista arrolla con su carro, en reversa, a dos personas.

Las impactantes imágenes (que preferimos no compartir para no herir susceptibilidades) fueron grabadas a las 12:18 a.m., y según información preliminar que no ha sido confirmada por las autoridades, el taxista habría sido atracado por cuatro menores de edad antes del hecho.

Luego del presunto asalto, que no se logra evidenciar en el video, el conductor atropella a dos de las supuestas agresoras e incluso alcanza a arrastrar a una de ellas cuando da marcha hacia adelante.

Extraoficialmente se afirma que se trata de dos adolescentes de 15 y 17 años.

Los otros dos sujetos presentes en el lugar, de quienes se presume que también son menores de edad, quedan con vida a un costado de la vía y al final del video se ve que huyen del lugar.

Esta situación ocurrió en la calle 10 con carrera 59, y de acuerdo a Alcaldía de Medellín fue reportado inicialmente como un accidente de tránsito, por lo cual los agentes que atendieron el llamado se encargaron de coordinar las remisión de las dos jóvenes arrolladas a centros médicos.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad local, confirmó que las menores de edad se encuentran con vida y que este martes, cuando conocieron el video, se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y la Sijín, que dieron apertura a una investigación por tentativa de homicidio.

“No se conocen a ciencia cierta los móviles del hecho, tiene que investigarse qué es lo que realmente sucedió”, manifestó el funcionario.

Tobón agregó que el taxista está plenamente identificado y, aunque el secretario no lo confirmó, se pudo conocer que el hombre se entregó a las autoridades para ser juzgado por el hecho.